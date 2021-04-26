影／曾文水庫趁乾旱加強抽沙清淤積 黃偉哲謝國軍支援

曾文水庫趁今年枯水期清淤積，下午台南市長黃偉哲前往位於嘉義縣大埔鄉大埔段1484之4號的水庫觀景樓，查看水庫清淤現況，感謝國軍8軍團所屬工兵群官兵支援；離去前雨勢加大，黃偉哲開心手舞足蹈，他說平常遇到下雨會覺得很麻煩，現在是雨越大他越開心。

水利署長賴建信表示，今年曾文水庫清淤希望能達到590萬立方公尺。南部水資源局指出，如果今年水庫沒有大量泥沙進入，以此估算可增加約1%的水庫容量，但是往年曾文水庫上游都會沖刷近500萬立方的泥沙，實際增加的容量很有限。

黃偉哲說，今天其實他從早上到下午主要行程是行銷台南農特產品，但今天農特產品能夠種得出來，沒有水是不行的；水情嚴峻衝擊特別大，今天特別來曾文水庫了解清淤的狀況。

黃偉哲感謝國軍弟兄對民眾的幫忙，尤其「颱風時節我們需要國軍弟兄來幫忙救災搶險，乾旱時期感謝國軍弟兄來幫忙清除淤積」，他感謝國軍軍愛民的表現，「我們也當然一定是民敬軍」，國軍面對對岸軍事壓力，對內又要幫忙清除水庫淤積，非常謝謝國軍弟兄。