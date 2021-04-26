快訊

日月潭降甘霖！ 午後熱對流雨持續1個多小時 民眾嗨翻

台灣「疫苗護照」有譜了？ 陳時中鬆口曝時間點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／曾文水庫趁乾旱加強抽沙清淤積 黃偉哲謝國軍支援

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市長黃偉哲到曾文水庫嘉義大埔集水區勘查水庫抽砂，感謝8軍團官兵支援。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲到曾文水庫嘉義大埔集水區勘查水庫抽砂，感謝8軍團官兵支援。記者周宗禎／攝影

曾文水庫趁今年枯水期清淤積，下午台南市長黃偉哲前往位於嘉義縣大埔鄉大埔段1484之4號的水庫觀景樓，查看水庫清淤現況，感謝國軍8軍團所屬工兵群官兵支援；離去前雨勢加大，黃偉哲開心手舞足蹈，他說平常遇到下雨會覺得很麻煩，現在是雨越大他越開心。

水利署長賴建信表示，今年曾文水庫清淤希望能達到590萬立方公尺。南部水資源局指出，如果今年水庫沒有大量泥沙進入，以此估算可增加約1%的水庫容量，但是往年曾文水庫上游都會沖刷近500萬立方的泥沙，實際增加的容量很有限。

黃偉哲說，今天其實他從早上到下午主要行程是行銷台南農特產品，但今天農特產品能夠種得出來，沒有水是不行的；水情嚴峻衝擊特別大，今天特別來曾文水庫了解清淤的狀況。

黃偉哲感謝國軍弟兄對民眾的幫忙，尤其「颱風時節我們需要國軍弟兄來幫忙救災搶險，乾旱時期感謝國軍弟兄來幫忙清除淤積」，他感謝國軍軍愛民的表現，「我們也當然一定是民敬軍」，國軍面對對岸軍事壓力，對內又要幫忙清除水庫淤積，非常謝謝國軍弟兄。

黃偉哲也感謝經濟部水利署還有水資局對於水資源調度，還有曾文與南化水庫間聯通管線開發，能夠讓水庫儲水可以互相調節。市府水利局對台南市的水利設施的強化，水溝淤積的排除，每個環節從上游到中游到下游，從水源地到城市，都要把水路清好，能夠讓水進得來也出得去。

曾文水庫趁乾旱加強抽沙清淤積 ，黃偉哲感謝國軍支援。記者周宗禎／攝影
曾文水庫趁乾旱加強抽沙清淤積 ，黃偉哲感謝國軍支援。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲到曾文水庫嘉義大埔集水區勘查抽砂，水利署長賴建信說明現況。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲到曾文水庫嘉義大埔集水區勘查抽砂，水利署長賴建信說明現況。記者周宗禎／攝影
曾文水庫趁乾旱加強抽沙清淤積 ，黃偉哲感謝國軍支援。記者周宗禎／攝影
曾文水庫趁乾旱加強抽沙清淤積 ，黃偉哲感謝國軍支援。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲到曾文水庫嘉義大埔集水區勘查水庫抽砂。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲到曾文水庫嘉義大埔集水區勘查水庫抽砂。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲到曾文水庫嘉義大埔集水區勘查抽砂，離去前突然陣雨他非常開心。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲到曾文水庫嘉義大埔集水區勘查抽砂，離去前突然陣雨他非常開心。記者周宗禎／攝影

南化水庫 國軍 曾文 黃偉哲

延伸閱讀

台南下雨曾文水庫沒進帳 水資局：集水區在嘉義

南市農產公司鳳梨禮盒銷破3萬箱 黃偉哲再衝買氣

台南龍崎周末辦鳳梨好筍季 搏杯獎品有iPad、Switch

上午才祈雨下午就降雨 黃偉哲：大家一起呼喚雨神

相關新聞

影／曾文水庫趁乾旱加強抽沙清淤積 黃偉哲謝國軍支援

曾文水庫趁今年枯水期清淤積，下午台南市長黃偉哲前往位於嘉義縣大埔鄉大埔段1484之4號的水庫觀景樓，查看水庫清淤現況，感...

菜瓜炒青蛙保證沒吃過 雲林絲瓜節LV級翠玉絲瓜上菜

號稱LV級的雲林縣斗六市三光翠玉絲瓜，是國內最頂級的絲瓜，市場搶手，今年雨水少，口感更佳，首批運銷台北秒殺，斗六市公所將...

曾文水庫清淤積 南水局：盼全年能清除590萬立方汙泥

南部水資源局趁曾文水庫趁今年乾旱加強抽砂，南水局表示再加計國軍協助清淤30萬立方公尺、第六河川局協助清淤35萬立方公尺，...

陽管處長劉培東調升嘉義縣副縣長 議會藍綠黨團兩樣情

嘉義縣副縣長吳容輝調升台鹽董座，副縣長遺缺，縣長翁章梁下午宣布發布派令，由曾任城鄉發展處長的現任陽明山國家公園管理處處長...

南市農產公司鳳梨禮盒銷破3萬箱 黃偉哲再衝買氣

台南是台灣鳳梨第二大產地，農民因為3月鳳梨外銷受阻人心惶惶。市長黃偉哲要求各局處「應變」協助銷售、推動全民「下架」國產鳳...

影／防牛結節疹 南市提前完成疫苗施打

防堵牛結節疹擴散，台南市政府農業局動物防疫保護處23日凌晨領取疫苗，當天下午開始施打作業，全市2萬8千多頭牛隻，已在今上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。