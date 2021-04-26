北港萬有紙廠廢址獨留危牆惹民怨 業者僱工拆除

雲林縣北港鎮萬有紙廠廠房拆除，留下一片長達百米「紙片牆」緊靠公路，近日地震頻傳，路過民眾害怕突然倒塌，向民代陳情，包商今天調度怪手展開拆除作業，避免意外發生。

萬有紙廠曾是台灣3大紙廠之一，倒閉後新承接業主進行廠房拆除，鄰近民樂路的廠房拆到只剩百公尺牆面，宛如「紙片牆」緊靠公路，由於近日地震頻傳，路過民眾感到不安，向雲林縣議員蔡岳儒陳情希望拆除。

蔡岳儒表示，昨天接到民眾陳情後，即通報雲林縣政府處理；縣府要求包商盡速拆除危牆，今天業主已調度挖土機展開拆除作業。

蔡岳儒指出，萬有紙廠工地內還有廢鋼筋及有用物資，業主為防宵小，才暫留鄰近民樂路的圍牆當作門面，但沒做任何防護措施，如此便宜行事，容易發生工安意外。

北港蔡姓民眾說，北港風大，近來又多地震，每天路過就怕高牆倒下，早日拆除讓人早日安心。