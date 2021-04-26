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2021台南香科年 土城香及瘟王祭接棒登場

中央社 / 台南26日電

2021年台南香科年首波安定蘇厝真護宮王船祭、9年1科的鹿耳門天后宮台江迎神祭開跑後，第二波將由土城聖母廟土城香及安定蘇厝長興宮瘟王祭接棒，展現「眾神之都」的文化特色。

台南市長黃偉哲今天指出，台南市是「眾神之都」，廟宇香科活動是在地文化特色的展現，對喜愛傳統廟宇文化及香科典故的遊客來說，更是必訪重點。

台南市政府觀光旅遊局人員表示，今年安南區土城聖母廟的土城香，將於4月30日登場，為期3天；土城香是市定民俗，和西港香、麻豆香、學甲香及蕭壟香合稱為「南瀛五大香」。

土城香早期屬「西港香」，民國50年代，土城聖母廟自行辦理刈香活動，每3年1次；土城香舉行時，將廟中百年前拾獲古王船恭迎至廟前，接受信眾祭拜，只祭不送（不火化），祭祀完畢，再將王船送回廟中供奉。這是土城香不同之處。

今年安定蘇厝長興宮瘟王祭將於5月1日揭開序幕，為期8天，長興宮主祀玉敕代天巡狩十二瘟王，是一座典型的瘟王廟，1772年開辦第1科王醮祭典，之後依神示每逢丑、辰、未、戌年舉辦，是歷史紀錄中曾文溪流域最早開始的王船祭典。

相傳長興宮瘟王祭最初以「放水流」（遊地河）方式送王，首科王船曾泊靠於曾文溪北岸的「下宅十八欉榕凹湖仔」，為人撿拾奉於八份姑媽宮，後來迎入西港慶安宮，繼而發展出國定民俗「西港王船祭典」。

長興宮平時內殿只有3支「王令」，未見「金身」，通常在3年1科王醮前，才由紙糊匠師塑造綢製金身，在曾文溪畔開光後再迎回廟中安奉，每日遵古禮三朝祀王行儀。

王船

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