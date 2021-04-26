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台南下雨曾文水庫沒進帳 水資局：集水區在嘉義

中央社 / 嘉義縣26日電

台南市長黃偉哲24 日臉書貼文「台南曾文水庫集水區都下起雨了！」依南水局數據，嘉義阿里山區才是曾文水庫主要集水區，近日集水區降雨量僅12.8毫米，水庫進水僅10噸。

黃偉哲24日臉書貼文「台南曾文水庫集水區、南化、楠西、左鎮都下起雨了！大家一起留言集氣來呼喚雨神吧！」但依當天南區水資源局數據，曾文水庫進帳有限。

南水局副局長鄒漢貴今天接受中央社記者訪問說明，曾文水庫主要集水區在阿里山區，包括嘉義縣大埔、番路、阿里山鄉，部分在高雄市三民區及台南市楠西區，必須阿里山地區降大雨，曾文水庫才會有明顯進水。

鄒漢貴表示，這幾日阿里山地區降雨量約12.8毫米，雨都被乾燥土地吸收，曾文水庫只進了約10噸的水，對水情幫助不大，預計下一波雨勢水庫會有更多進帳。

鄒漢貴說，水資源是共享的，曾文水庫的水經發電後流放至烏山頭水庫；烏山頭水庫的水，則提供台南、嘉義農田灌溉及民生用水。大埔、阿里山鄉雖用不到曾文水庫的水，但每年水資局則有回饋金幫助地方發展。

曾文水庫集水區 阿里山 嘉義

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