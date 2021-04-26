快訊

新增兩例境外確診！為緬甸、中國籍船員 均自菲律賓入境

華航機師感染案再擴大！又增2例貨機機師確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市農產公司鳳梨禮盒銷破3萬箱 黃偉哲再衝買氣

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
市長黃偉哲（右四）到關廟察看台南市農產運銷公司鳳梨包裝出貨情形，發表新上市兩款鳳梨食品禮盒，介紹鳳梨吃法，幫忙衝買氣。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲（右四）到關廟察看台南市農產運銷公司鳳梨包裝出貨情形，發表新上市兩款鳳梨食品禮盒，介紹鳳梨吃法，幫忙衝買氣。記者周宗禎／攝影

台南是台灣鳳梨第二大產地，農民因為3月鳳梨外銷受阻人心惶惶。市長黃偉哲要求各局處「應變」協助銷售、推動全民「下架」國產鳳梨。今天黃偉哲到關廟察看台南市農產運銷公司鳳梨包裝出貨情形，發表新上市兩款鳳梨食品禮盒，介紹鳳梨吃法，幫忙衝買氣。台南農產鳳梨禮盒銷售數量已突破3萬2000箱、超過16萬顆、近290公噸鮮果。

兩款全新禮盒銀色徽章「鳳梨系列」禮盒有鳳梨酥、鳳梨果乾、鳳梨鮮果萃、鳳梨脆片，還有膠原蛋白鳳梨凍；金色徽章的「好物系列」禮盒內涵鳳梨乾、芒果乾、綜合水果脆片、關廟麵。

黃偉哲表示，禮盒一年四季都用得到不受限產季，有效延長鳳梨相關製品壽命，且規格化、禮品化讓價格更升一級，鳳梨鮮果一顆可能幾十塊錢而已，禮盒經過包裝處理可增加產品等級價值及對農民、加工廠收益，希望大家一起來「看看鳳梨的華麗變身，鮮果好吃、加工品更好吃，果乾棒、果汁也棒，歡迎買來嘗鮮體驗。

台南市農產運銷公司李芳林表示，台南鳳梨自清明節後開始盛產，產季持續至5月中下旬，公司推出的鳳梨禮盒銷售數量已突破3萬2000箱、約16萬顆、290公噸鮮果。也推出鳯梨果汁、果凍、鳳梨酥等加工食品，還有造成轟動、前美國國務卿分享的鳳梨果乾，希望透過多元整合行銷、開發新吃法及產品，讓大家重新認識、喜愛鳳梨，進而提升農產產值及通路。

市議員杜素吟、郭鴻儀、吳禹寰今天也到場關心鳳梨包裝出貨情形。

市長黃偉哲（左）到關廟察看台南市農產運銷公司鳳梨包裝出貨情形，發表新上市兩款鳳梨食品禮盒，介紹鳳梨吃法，幫忙衝買氣。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲（左）到關廟察看台南市農產運銷公司鳳梨包裝出貨情形，發表新上市兩款鳳梨食品禮盒，介紹鳳梨吃法，幫忙衝買氣。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲（右四）到關廟察看台南市農產運銷公司鳳梨包裝出貨情形，發表新上市兩款鳳梨食品禮盒，介紹鳳梨吃法，幫忙衝買氣。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲（右四）到關廟察看台南市農產運銷公司鳳梨包裝出貨情形，發表新上市兩款鳳梨食品禮盒，介紹鳳梨吃法，幫忙衝買氣。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲（右四）到關廟察看台南市農產運銷公司鳳梨包裝出貨情形，發表新上市兩款鳳梨食品禮盒。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲（右四）到關廟察看台南市農產運銷公司鳳梨包裝出貨情形，發表新上市兩款鳳梨食品禮盒。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲（右四）到關廟察看台南市農產運銷公司鳳梨包裝出貨情形，發表新上市兩款鳳梨食品禮盒，介紹鳳梨吃法，幫忙衝買氣。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲（右四）到關廟察看台南市農產運銷公司鳳梨包裝出貨情形，發表新上市兩款鳳梨食品禮盒，介紹鳳梨吃法，幫忙衝買氣。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲（右四）到關廟察看台南市農產運銷公司鳳梨包裝出貨情形，發表新上市兩款鳳梨食品禮盒，介紹鳳梨吃法，幫忙衝買氣。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲（右四）到關廟察看台南市農產運銷公司鳳梨包裝出貨情形，發表新上市兩款鳳梨食品禮盒，介紹鳳梨吃法，幫忙衝買氣。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲（右四）到關廟察看台南市農產運銷公司鳳梨包裝出貨情形，發表新上市兩款鳳梨食品禮盒，介紹鳳梨吃法，幫忙衝買氣。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲（右四）到關廟察看台南市農產運銷公司鳳梨包裝出貨情形，發表新上市兩款鳳梨食品禮盒，介紹鳳梨吃法，幫忙衝買氣。記者周宗禎／攝影

鳳梨酥 黃偉哲

延伸閱讀

台南龍崎周末辦鳳梨好筍季 搏杯獎品有iPad、Switch

上午才祈雨下午就降雨 黃偉哲：大家一起呼喚雨神

台南歸仁興建「資安及智慧科技研發大樓」 科技部長參與揭幕

台南火星洞洞鹽田登上法新社 黃偉哲推「七股我故鄉」

相關新聞

持火把體驗阿里山茶山部落天神取火傳說 遊客說刺激！

嘉義縣阿里山鄉鄒族部落茶山村，是唯一由鄒族、布農族（高雄那瑪夏）和漢人三族組成原鄉。茶山「天神取火」古老傳說由來已久，搭...

生不如死!搶救少子化 嘉縣議會議提高生育津貼至2萬元

嘉義縣人口跌破50萬人，老人比例全國居冠，近5年新生兒每年跌破3千人，比每年死亡逾5千人還少，「生不如死」，為搶救少子化...

南市農產公司鳳梨禮盒銷破3萬箱 黃偉哲再衝買氣

台南是台灣鳳梨第二大產地，農民因為3月鳳梨外銷受阻人心惶惶。市長黃偉哲要求各局處「應變」協助銷售、推動全民「下架」國產鳳...

學校用地近40未解編 議員：用不到就快還地於民

台中市南區大慶街二段與復興北路交叉路口處的「文小66」，緊鄰南區乙種工業區民進黨議員邱素貞今在市議會表示，30、40年未...

吳容輝調台鹽董座 誰接嘉副縣長？陽管處長呼聲高

嘉義縣副縣長吳容輝即將接任台鹽董事長，接任的副縣長人選受注目，縣長翁章梁說，人選會以專業、功能性考量，有助落實工業區及科...

印尼新住民媽媽煮麵高手 迷上唱歌帶子女到處參賽獲獎

印尼新住民謝美麗尼嫁來台灣21年，與丈夫蔡崇安在嘉義縣中埔鄉經營牛肉麵店，是丈夫得力助手，廚藝佳生意好，閒暇迷上唱歌，帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。