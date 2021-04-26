南市農產公司鳳梨禮盒銷破3萬箱 黃偉哲再衝買氣

台南是台灣鳳梨第二大產地，農民因為3月鳳梨外銷受阻人心惶惶。市長黃偉哲要求各局處「應變」協助銷售、推動全民「下架」國產鳳梨。今天黃偉哲到關廟察看台南市農產運銷公司鳳梨包裝出貨情形，發表新上市兩款鳳梨食品禮盒，介紹鳳梨吃法，幫忙衝買氣。台南農產鳳梨禮盒銷售數量已突破3萬2000箱、超過16萬顆、近290公噸鮮果。

兩款全新禮盒銀色徽章「鳳梨系列」禮盒有鳳梨酥、鳳梨果乾、鳳梨鮮果萃、鳳梨脆片，還有膠原蛋白鳳梨凍；金色徽章的「好物系列」禮盒內涵鳳梨乾、芒果乾、綜合水果脆片、關廟麵。

黃偉哲表示，禮盒一年四季都用得到不受限產季，有效延長鳳梨相關製品壽命，且規格化、禮品化讓價格更升一級，鳳梨鮮果一顆可能幾十塊錢而已，禮盒經過包裝處理可增加產品等級價值及對農民、加工廠收益，希望大家一起來「看看鳳梨的華麗變身，鮮果好吃、加工品更好吃，果乾棒、果汁也棒，歡迎買來嘗鮮體驗。

台南市農產運銷公司李芳林表示，台南鳳梨自清明節後開始盛產，產季持續至5月中下旬，公司推出的鳳梨禮盒銷售數量已突破3萬2000箱、約16萬顆、290公噸鮮果。也推出鳯梨果汁、果凍、鳳梨酥等加工食品，還有造成轟動、前美國國務卿分享的鳳梨果乾，希望透過多元整合行銷、開發新吃法及產品，讓大家重新認識、喜愛鳳梨，進而提升農產產值及通路。