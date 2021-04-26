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學校用地近40未解編 議員：用不到就快還地於民

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
邱素貞說，南區文小66近40年未解編，應盡快處置。記者陳秋雲／攝影
邱素貞說，南區文小66近40年未解編，應盡快處置。記者陳秋雲／攝影

台中市南區大慶街二段與復興北路交叉路口處的「文小66」，緊鄰南區乙種工業區民進黨議員邱素貞今在市議會表示，30、40年未解編，已嚴重影響民眾權益，邱素貞建議「文小66」如不開發，應儘速解編，還地於民；如納入跨區市地重劃整體開發，應儘速辦理，也可促進地方發展。

教育局長楊振昇表示，「文小66」已經設立非營利幼兒園，總共1.6公頃，預定110年度招生，對於邱素貞建議，如不開發，應儘速解編，還地於民，內部均會研議。

市議員邱素貞指出，「文小66」土地鄰近第13期大慶市地重劃區與九德區段徵收的邊界，周邊社區大樓如雨後春筍矗立，但該地段卻荒蕪閒置，不僅限制了地主使用的權益，也產生環境維護問題，影響都市景觀與發展，造成地方觀感不佳。

邱素貞說，她已多次爭取「文小66」儘速解編，開辦學校，其中，非營利幼兒園部分，已在2020年9月9日竣工啟用，樹德國小於今年2月24日舉辦新建校舍動土典禮。

邱素貞說，「文小66」如果不開發，希望辦理解編，還地於民；如納入跨區市地重劃整體開發，也希望儘速辦理，促進土地有效利用，帶動地方整體發展，不要再閒置。

邱素貞 幼兒園 民進黨

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