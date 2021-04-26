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持火把體驗阿里山茶山部落天神取火傳說 遊客說刺激！

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉鄒族部落茶山村「天神取火」古老傳說由來已久，搭配螢火蟲大發期，吸引許多遊客上山體驗原民風情。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族部落茶山村「天神取火」古老傳說由來已久，搭配螢火蟲大發期，吸引許多遊客上山體驗原民風情。圖／嘉縣府提供

嘉義縣阿里山鄒族部落茶山村，是唯一由鄒族、布農族（高雄那瑪夏）和漢人三族組成原鄉。茶山「天神取火」古老傳說由來已久，搭配螢火蟲大發期，吸引許多遊客上山體驗原民風情。

遊客手持火把以探險心情，在距離部落1公里遠的取火台，拜天敬地，在伸手不見五指的綠色隧道一路挺進，既刺激，又好玩。縣長翁章梁夫婦日前上茶山與遊客手持火把，體驗「天神取火」傳說。

目前是螢火蟲發生期，不少遊客遠道而來，在茶山前村長李玉燕解說導覽下，沿步道上到終年不絕的水火同源場地，取火點燃竹製火把，簡單感恩儀式後，大家人手一支火把，沿山間小徑把珍貴的火源帶回部落。

位於阿里山鄉最南端茶山村，海拔450至1千2百公尺，被群山包圍部落位在一處平台，3條聯外道路分別通往阿里山鄉、台3線和高雄三民區，村內融合鄒族、布農族和漢人，世代相處融洽。

傳說很久以前居住在此原民是達古布亞努族（鄒族姓氏），茶山原名「珈雅瑪麻拿」（Ca Ya Ma Vana），是鄒族「山腰上平原」之意，日治時期日人把這裡當牧場，飼養牛隻和戰馬，也改名「珈雅瑪」。

茶山本來計畫興建一座展演場地，場址發現疑似達古布亞努族遺址，建設案因遺址文物鑑定中暫停。「天神取火」傳說儀式源自鄒族神話故事，相傳大洪水導致所有火源滅絕，大地頓時陷入黑暗，沒有火，就無法生活，無法生存，所有動物召集在一起商議後，決定向天神取火。

自告奮勇、全身豔麗紅嘴黑鵯一馬當先，不幸功敗垂成，還燒到全身僅剩下兩種顏色，最後是麻雀驚險完成取火源任務。茶山人感謝麻雀對族人犧牲貢獻，對麻雀十分禮遇，小米是茶山主要雜糧作物，也是麻雀最喜歡食物，族人會以竹製和銅罐製成趕鳥器驅趕，不會趕盡殺絕。

茶山人感謝麻雀對族人犧牲貢獻，對麻雀十分禮遇，小米是茶山主要雜糧作物，也是麻雀最喜歡食物，族人會以竹製和銅罐製成趕鳥器驅趕，不會趕盡殺絕。圖／嘉縣府提供
茶山人感謝麻雀對族人犧牲貢獻，對麻雀十分禮遇，小米是茶山主要雜糧作物，也是麻雀最喜歡食物，族人會以竹製和銅罐製成趕鳥器驅趕，不會趕盡殺絕。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族部落茶山村「天神取火」古老傳說由來已久，搭配螢火蟲大發期，吸引許多遊客上山體驗原民風情。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族部落茶山村「天神取火」古老傳說由來已久，搭配螢火蟲大發期，吸引許多遊客上山體驗原民風情。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族部落茶山村「天神取火」古老傳說由來已久，搭配螢火蟲大發期，吸引許多遊客上山體驗原民風情，縣長翁章梁夫婦日前上茶山與遊客手持火把體驗「天神取火」傳說。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族部落茶山村「天神取火」古老傳說由來已久，搭配螢火蟲大發期，吸引許多遊客上山體驗原民風情，縣長翁章梁夫婦日前上茶山與遊客手持火把體驗「天神取火」傳說。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族部落茶山村「天神取火」古老傳說由來已久，搭配螢火蟲大發期，吸引許多遊客上山體驗原民風情。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族部落茶山村「天神取火」古老傳說由來已久，搭配螢火蟲大發期，吸引許多遊客上山體驗原民風情。圖／嘉縣府提供

鄒族 阿里山 遺址

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