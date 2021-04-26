吳容輝調台鹽董座 誰接嘉副縣長？陽管處長呼聲高

嘉義縣副縣長吳容輝即將接任台鹽董事長，接任的副縣長人選受注目，縣長翁章梁說，人選會以專業、功能性考量，有助落實工業區及科園區開發，轉型農工大縣，下午2點會公布。據了解，副縣長人選，以立委縣長陳明文過去縣長任內，擔任縣府城鄉發展處長的陽明山國家公園管理處處長劉培東呼聲高，

劉培東現任陽明山國家公園管理處處長，國立中興大學都市計劃研究所碩士、國立成功大學都市計畫學系畢業、78年公務人員高等考試都市計畫專長領域，

劉培東曾任墾丁國家公園管理處長、內政部營建署國家公園組長、內政部營建署城鄉發展分署副分署長、嘉義縣政府城鄉發展處長、高雄縣政府建設局長、內政部營建署都市計畫組科長等，學經歷完整。

另一呼聲高傳出的人選公路總局副局長林聰利，26歲在阿里山鄉公所當技士，從基層工作一路幹起，歷經大林地政事務所課員、縣府技士、科員、交通局課長，縣府秘書、交通局副局長及局長、民政處長、地政處長、經發處長、秘書長等不同職務，去年調升公路總局副局長，他否認接到縣長徵詢。