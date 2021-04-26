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印尼新住民媽媽煮麵高手 迷上唱歌帶子女到處參賽獲獎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
印尼新住民媽媽謝美麗參加106年「生活美學盃」歌唱比賽榮獲冠軍。圖／移民署嘉縣服務站提供
印尼新住民媽媽謝美麗參加106年「生活美學盃」歌唱比賽榮獲冠軍。圖／移民署嘉縣服務站提供

印尼新住民謝美麗尼嫁來台灣21年，與丈夫蔡崇安在嘉義縣中埔鄉經營牛肉麵店，是丈夫得力助手，廚藝佳生意好，閒暇迷上唱歌，帶3名子女穿印尼國服，征戰國內大小新住民歌唱比賽，10多年比賽，家裡櫃子擺不下獎盃與獎狀。

最近，謝美麗以金曲歌后詹雅雯的經典歌曲「罔市仔」脫穎而出，入選宜蘭縣新住民團體舉辦的「新星知我心唱出對媽媽的愛」全國新住民子女感恩歌唱大賽的初賽，將在5月1日參加決賽。

移民署嘉義縣服務站人員獲知後，日前到中埔鄉灣潭國小推廣多元文化東南亞美食活動，為謝美麗加油打氣，祝福她以動人的歌聲與唱腔，為嘉義縣奪得全國新住民比賽金嗓冠軍。

謝美麗說，從小在印尼就喜歡哼唱台語歌，沒想到有一天會站在自己的舞台上唱著拿手歌曲，參加比賽純粹是享受唱歌的樂趣，希望有更多人欣賞她的歌聲，並交到更多愛唱歌的同好。

讀高工大女兒及2名讀國中兒子，從小耳濡目染，也喜歡和媽媽一起唱歌參賽，全家人感情密不可分、無話不說。「路途再遠，阮擱卡艱苦嘛愛行」，蔡崇安笑說，妻子和兒子準備好前往宜蘭參賽，他可以在舞臺下，欣賞妻兒穿印尼國服一展歌喉，

移民署嘉縣服務站主任林炳煌說，新住民來台需要時間適應生活與文化差異，音樂可以紓解壓力、撫慰人心，謝美麗從說故事媽媽冠軍，化身為新住民歌手，3名子女樂於與媽媽登台合唱，屢屢獲獎，為新住民家庭樹立學習榜樣。

印尼新住民謝美麗(左)與大女兒蔡羽純一起參加嘉義縣義竹鄉全國歌唱比賽，分別榮獲亞軍與殿軍。圖／移民署嘉縣服務站提供
印尼新住民謝美麗(左)與大女兒蔡羽純一起參加嘉義縣義竹鄉全國歌唱比賽，分別榮獲亞軍與殿軍。圖／移民署嘉縣服務站提供
印尼新住民媽媽謝美麗參加嘉義縣109年「愛的星秀選拔賽」歌唱比賽。圖／移民署嘉縣服務站提供
印尼新住民媽媽謝美麗參加嘉義縣109年「愛的星秀選拔賽」歌唱比賽。圖／移民署嘉縣服務站提供

新住民 印尼

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