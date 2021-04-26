台南龍崎周末辦鳳梨好筍季 搏杯獎品有iPad、Switch

台南市龍崎區公所周末在龍崎文衡殿舉辦「2021年台南鳳梨好筍季龍崎竹好-搏杯旺旺萊活動」。市長黃偉哲與農業局長謝耀清、市議員許又仁、鄭佳欣、吳禹寰、郭鴻儀、杜素吟今天上午到龍崎宣傳，推銷龍崎鳳梨和綠竹筍，力挺優質農產品，呼籲各地立刻來買在地特產。

活動當日龍崎區公所規畫農特產美食攤位、田間採果樂、削鳳梨大賽、鳳梨套圈圈、竹筍風鈴彩繪及搏杯旺旺萊等趣味活動。龍崎文衡殿也特別捐贈蘋果平板及任天堂Switch各一台，作為搏杯旺旺萊的大獎。

台南市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、農業局謝耀清及龍崎區長顏振羽請民眾搭「紅幹線公車」、來龍崎、𨑨迌吃鳳梨，活動詳細資訊可上龍崎區公所臉書查詢。