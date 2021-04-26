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永康鹽行國中區段徵收工程 獲工程師學會獎殊榮

中央社 / 台南26日電

「台南市永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程」，獲中國工程師學會「工程優良獎」。工程充分降低社會成本達到創新、節能減碳效果，未來啟用後優質住宅願景可期。

這項工程也是繼榮獲「台南市政府第2屆公共工程優質獎」、「政院公共工程委員會第20屆公共工程金質獎」後再傳捷報。

地政局長陳淑美表示，工程突破傳統思維設計理念，在綠帶設置地下滯洪池，並在道路下方設置排水箱涵，達到區域調節防洪功能；於永康大排上興建3座跨越排水橋，採預力密排中空版梁橋，有效降低梁深，達有效節省基地填方量；採共同管道，有效減少施工界面問題，加速工程開發，大大減少二次開挖的次數，充分降低社會成本達到創新、節能減碳效果。

工程已於2月8日竣工，目前工程驗收程序辦理中，預訂年中完成啟用，將可提升土地利用價值，形塑地方優質環境，打造宜居永康發展願景。

中國工程師學會自1912年成立至今近百年歷史，是國內歷史最悠久、最具規模的工程學術團體；「工程優良獎」為表揚對國家社會有具體貢獻及顯著效益工程，每年自眾多參選工程案最多選定10件工程入選。「台南市永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程」為今年入選9件工程中其中1件，也是台南市政府唯一1件獲選工程。

願景 減碳 區段徵收

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