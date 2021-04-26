生不如死!搶救少子化 嘉縣議會議提高生育津貼至2萬元

嘉義縣人口跌破50萬人，老人比例全國居冠，近5年新生兒每年跌破3千人，比每年死亡逾5千人還少，「生不如死」，為搶救少子化，議會臨時會日前議決通過議員黃嫈珺提案，提高婦女生育津貼每胎由1萬2千元提高到2萬元；縣府社會局今天估計，以每年3千名新生兒計算，需增加2400萬元預算，還需就財政負擔等作可行性評估。

民進黨議員黃嫈珺提案說，為提高生育率，要求縣府重新檢討生育補助金額，由每胎補助1萬2千元，提高到每胎2萬元，獲不分黨派議員無異議通過。

黃嫈珺說，為提高婦女生育意願 生育補助應即刻調整，設籍滿1年，每胎生育補助由1萬2千元提高到2萬元，雙生以上者補助費比例加倍增給，懷孕滿180日流產也可領取。

除提高生育津貼，更應關心產婦身心狀況，建議配給每名產婦「中藥調理包」，隨時提供孕程與母嬰照護諮詢、合格月嫂培養等，讓辛苦婦女懷孕與坐月子期間無後顧之憂，增加生育意願，感受縣府用心。

針對少子化議題，有議員去年質詢縣長翁章梁要求參考太保市，提高生育津貼，但翁章梁認為，發放生育津貼，不管1胎6千元、1萬或2萬元，只是發紅包鼓勵性質，對提高年輕夫婦生育作用不大，與其發生育津貼，不如改善托嬰環境，這部分中央列入規畫，編預算改善。

翁章梁主張改善托育環境，提高生育，他說，現代年輕人對生活價值與長輩不同，打拚工作賺錢，不再為孩子而活，為自己生活，甚至選擇不生育。為此，社會局說，提高生育津貼需就財政負擔等作可行性評估。