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嘉義金鑽鳳梨榮登國際廚藝大賽指定食材 鳳梨農開心
嘉義縣鳳梨進入盛產期，金鑽品種鳳梨占大宗，2021第三屆環太平洋國際廚藝大賽25日在台南市南英商工登場，大會特別將金鑽鳳梨列為指定食材，藉參賽職人、學生巧思及創意，將鳳梨入菜，推廣全民吃鳳梨挺農民運動。
縣府說，國際廚藝大賽共有社會組22組、40名選手，以及學生組37組、111名選手報名參加，嘉義金鑽鳳梨被列為指定食材，是對鳳梨農最大鼓勵肯定。
金鑽鳳梨具有肉軟多汁、纖維細小、黃金酸甜比、爽口香甜、香氣馥郁等特色，被主辦單位南英商工及中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會列入大會決賽指定食材，希望藉食材特色及風味讓選手發揮專長，對佳餚更有加分效果，帶動鳳梨入菜飲食風氣，提升內需市場消費量。
嘉縣鳳梨品種以金鑽最大宗，其次是牛奶鳳梨，還有特殊風味及外形玉蘭花、百香果、蘋果、西瓜等多樣化品種，盛產期從4月初到7月底，都能品嘗得到，其中最大宗金鑽鳳梨盛產期是4月初到6月上旬，接著6月開始到7月底則是牛奶鳳梨的盛產期。
嘉縣有北回歸線通過，23.5度範圍是農業發展最佳黃金軸帶區域，鳳梨產區環境特色，具備溼潤水氣、日夜溫差大、陽光充足、通風良好，有利糖份累積，再加上特有偏酸性紅色壤土，品質優異，深受內外銷市場喜愛；除品質及口感的特色外，鳳梨具有大量的膳食纖維、維生素C及酵素，營養價值非常高，鮮食或是入菜，都非常可口美味。
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