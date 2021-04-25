世界地球日 曾文社大等淨灘撿拾垃圾500公斤
台南市曾文社區大學、真理大學與麻豆兒少站，為響應世界地球日，今天在馬沙溝辦理淨海、淨灘，3小時內撿拾約500公斤垃圾，希望拋磚引玉，呼籲民眾對海洋環境重視。
真理大學承辦號召曾文社區大學志工及麻豆兒少站近60人，一起撿拾沙灘上所遺留廢棄物；包括保麗龍、菸蒂、寶特瓶、樹枝、蚵棚漁網、塑膠袋、便當盒等。
真理大學河川巡守隊指導老師陳餘鋆帶領學生下海撿拾海底垃圾，讓學生了解本地水域環境並服務社區，希望促使學生踏入社會後，持續保持環境保護人人有責的基本態度。 而社區居民與大學生大手牽小手寓教於樂帶領兒少站小朋友淨灘，小朋友看到淨灘後海灘變乾淨了，都覺得很有成就感。
曾文社區大學主任黃瓊恩表示，辦理這次活動，除善盡大學社會責任且促進公共議題參與，更用行動來珍愛地球，集結社區、學校、社團與民眾，實際參與改善環境。
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