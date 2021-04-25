廢地老屋變成超療癒祕境 雲林8個社區獲社區文化景觀獎

雲林縣有8個社區結合全齡環境營造、地方創生等觀念復活老建築，社造有成，拿下素有建築金像獎之稱的建築園冶獎之中的社區文化景觀獎。

雲林縣府城鄉發展處指出，獲社區文化景觀獎的有二崙鄉崙西社區發展協會、虎尾鎮崛頭社區發展協會、虎尾鎮公安社區發展協會、水林鄉番薯社區發展協會、元長鄉崙仔社區發展協會、斗南鎮林子社區發展協會、古坑鄉古坑社區發展協會及斗六市梅林社區發展協會。

二崙鄉崙西社區以優美公園結合可食地景概念，與社區居民以行動優化農村社區環境，帶動成為雲林著名景點之一，對綠色照顧環保概念，將食農教育納入環境教育中，為綠色友善環境付諸行動。

虎尾公安社區則以水為出發點，聚焦在水的用途、功能、特性、保育、災害等，並以此將廢棄宿舍重新整理，改造串連周圍景點成為友善休憩空間。

水林番薯社區將荒廢已久的平房庭院重新整理，打造為交誼廳、藏書室、閱覽室、兒童閱覽室、農具置物室，戶外庭院以環保概念營造幽靜綠化主題，舊物再利用，打造多功能全齡通用的圖書室。

元長崙仔社區開心農場，種水稻給長青食堂使用，以可食地景概念作為開發特色產業的基地。

斗南林子社區2處營造獲獎，「連芳大江土雞運動公園」針對社區古屋遺跡強化修整，營造低碳環保休憩場域；「夢想轉角」有社區元素紅磚、竹編、閩南建築和四葉幸運草。古坑社區將閒置空地透過竹篾編織、庭園造景、修邊裝飾、綠美化，改造成療癒場域。