嘉義市每1萬人配近120護理師 第13家「居家護理所」揭牌

嘉義市東、西區已各有12家居家護理所，因應社區居民照護需求，第13間「家寶居家護理所」昨天於西區光路里成立，目前全市居家護理每月可服務人數超過500人；而嘉市每萬人的護理人員數119.99人，密度是各縣市之冠。

嘉市府衛生局指出，居家護理不若日間照護中心機構，中央要求1個國中的學區要設1間，但依未來持續高齡化，預料民間的居家護理所會繼續增加；這類護理所常見與長照或醫院配合，大部分費用有補助，若民眾有需求可自行申請，須負擔醫療費用或交通費。

嘉市目前居家護理所，東區6間為嘉基、聖馬爾定、陽明醫院各附設的居家護理所，及喜樂康、慈恩、世華居家護理所；西區7間是台中榮總嘉義分院、衛福部嘉義醫院、盧亞人醫院各附的居家護理所，還有仁德、嘉康、欣松、家寶居家護理所。

市長黃敏惠昨天出席揭牌，表示透過居家護理師定期訪視，有助減少病患因長期住院引發的合併症，家屬也能省去往返醫院成本，而嘉市也是衛生福利部國健署推動的第1個高齡友善示範城市，依統計顯示，嘉市每萬人口的護理人員數為119.99人，高於全國每萬人口護理人員數的60.84人，為全國第一。