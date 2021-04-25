快訊

大媽花22萬炒股卻忘記密碼 13年後看到帳戶數字腿軟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市每1萬人配近120護理師 第13家「居家護理所」揭牌

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市西區光路里「家寶居家護理所」昨天揭牌。圖／嘉義市政府提供
嘉義市西區光路里「家寶居家護理所」昨天揭牌。圖／嘉義市政府提供

嘉義市東、西區已各有12家居家護理所，因應社區居民照護需求，第13間「家寶居家護理所」昨天於西區光路里成立，目前全市居家護理每月可服務人數超過500人；而嘉市每萬人的護理人員數119.99人，密度是各縣市之冠。

嘉市府衛生局指出，居家護理不若日間照護中心機構，中央要求1個國中的學區要設1間，但依未來持續高齡化，預料民間的居家護理所會繼續增加；這類護理所常見與長照或醫院配合，大部分費用有補助，若民眾有需求可自行申請，須負擔醫療費用或交通費。

嘉市目前居家護理所，東區6間為嘉基、聖馬爾定、陽明醫院各附設的居家護理所，及喜樂康、慈恩、世華居家護理所；西區7間是台中榮總嘉義分院、衛福部嘉義醫院、盧亞人醫院各附的居家護理所，還有仁德、嘉康、欣松、家寶居家護理所。

市長黃敏惠昨天出席揭牌，表示透過居家護理師定期訪視，有助減少病患因長期住院引發的合併症，家屬也能省去往返醫院成本，而嘉市也是衛生福利部國健署推動的第1個高齡友善示範城市，依統計顯示，嘉市每萬人口的護理人員數為119.99人，高於全國每萬人口護理人員數的60.84人，為全國第一。

衛生局指出，居家護理所收案對象包括留置管路的病患、居家呼吸照護病人、長照有居家護理需求者，護理師會前往個案家中，將提供傷口護理、用藥指導、藥物注射、更換或移除鼻胃管、留置導尿管或氣切管、代採檢體送醫院檢驗等多項服務。

嘉義市長黃敏惠（右一）昨天替家寶居家護理所揭牌。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右一）昨天替家寶居家護理所揭牌。圖／嘉義市政府提供

衛生局 長照 護理師 嘉義

相關新聞

影／台南七股外海出現「水龍捲」奇景 遊客：賺到了

台南七股膠筏載客業者林明德，今天上午在七股潟湖外海發現罕見「水龍捲」奇景，當時船上遊客也目睹，對此嘖嘖稱奇。

曾是國內大紙廠被拆剩一道牆 地震多走過的人都怕牆倒

曾經是國內最大單一抄紙廠的雲林縣北港萬有紙廠倒閉後，由新投資單位進行拆除，整個拆除工程長達三、四年，數千坪的廠房好不易拆...

嘉義市每1萬人配近120護理師 第13家「居家護理所」揭牌

嘉義市東、西區已各有12家居家護理所，因應社區居民照護需求，第13間「家寶居家護理所」昨天於西區光路里成立，目前全市居家...

化解外界汙染疑慮 學甲爐碴案半個月將鑿井監測地下水

立法委員陳椒華、台南市議員陳昆和等人今天到學甲工業區爐碴案國有地現勘，要求國產署鑿井與確認國有地被掩埋廢棄物地下水是否已...

荒地變公園 中埔鄉赤蘭溪樂活生態園區啟用

嘉義縣中埔鄉赤蘭溪樂活生態園區上午揭牌啟用，這裡原本荒煙漫草，現在變成是可以親近的好去處，除了生態池、綠地、休閒步道外，...

嘉義縣2個多小時連2起地震 1班高鐵列車暫停未延誤

中央氣象局地震預報，嘉義縣上午10點28分、中午12點51分，接連發生規模3.5、3.8地震，接連2次地牛翻身，中午地震...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。