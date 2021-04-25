曾是國內大紙廠被拆剩一道牆 地震多走過的人都怕牆倒

曾經是國內最大單一抄紙廠的雲林縣北港萬有紙廠倒閉後，由新投資單位進行拆除，整個拆除工程長達三、四年，數千坪的廠房好不易拆光，卻紙留下一片長達百米的門面，弱如紙牆緊靠公路，讓路過的人感到不安，尤其最近地震多，擔心門窗玻璃震落傷人。

民眾向縣議員蔡岳儒陳情，要求早日拆除僅存的門面，改架設工程圍籬，以保安全。雲林縣府今天回應指出，據施工單位說目前拆除作業仍進行中，未全面拆除是因工地內還有大批拆下的鋼筋及可再利用的物資材料，為避免被小偷竊走，才將門面作為臨時門禁，縣府已轉達包商做好安全防範。

北萬有紙廠20多年前曾是國內最大的單一抄紙上市公司，員工曾達上千人，不料在經濟風暴中積欠大批銀行貸款宣告倒閉，多年前更遭拍賣，最後由台灣金聯公司標下，由於這是甲種工業用地，將來可能也將設工廠。

由於萬有紙廠占地廣達數千坪，光是拆除廠房和一座汽電共生設備，因影響鄰近居民，拆拆停停長達三、四年，目前廠房幾乎都已夷平，卻只留下靠近民樂路的門面圍牆，蔡岳儒說，民樂路是通往北港通往四湖的重要道路，緊臨住宅區，人車往來頻繁，因建築結構已破壞，三層樓高的單薄牆面立於路旁，實在很危險。

蔡岳儒說，這段高牆長達百米，卻只以拉一條簡單封鎖線，最近地震頻傳，風也很大，實有倒塌或門窗玻璃掉落傷人之虞，往往工安都出於便宜行事，若工程還要持續施工應架好工程圍籬才對。當地居民也說，他們每天路過就怕高牆倒下，施工單位不能因要保護自己資材就不顧大家安全。