快訊

陳時中指華航案非部桃翻版 有3處不同

早上人工增雨下午大雨 十幾分鐘紓解旱象有限

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾是國內大紙廠被拆剩一道牆 地震多走過的人都怕牆倒

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
曾是國內最大單一抄紙廠的北港萬有紙廠拆得剩下一道危牆，沒有安全防護加上最近地震多，居民擔心牆倒壓傷人車。記者蔡維斌／攝影
曾是國內最大單一抄紙廠的北港萬有紙廠拆得剩下一道危牆，沒有安全防護加上最近地震多，居民擔心牆倒壓傷人車。記者蔡維斌／攝影

曾經是國內最大單一抄紙廠的雲林縣北港萬有紙廠倒閉後，由新投資單位進行拆除，整個拆除工程長達三、四年，數千坪的廠房好不易拆光，卻紙留下一片長達百米的門面，弱如紙牆緊靠公路，讓路過的人感到不安，尤其最近地震多，擔心門窗玻璃震落傷人。

民眾向縣議員蔡岳儒陳情，要求早日拆除僅存的門面，改架設工程圍籬，以保安全。雲林縣府今天回應指出，據施工單位說目前拆除作業仍進行中，未全面拆除是因工地內還有大批拆下的鋼筋及可再利用的物資材料，為避免被小偷竊走，才將門面作為臨時門禁，縣府已轉達包商做好安全防範。

北萬有紙廠20多年前曾是國內最大的單一抄紙上市公司，員工曾達上千人，不料在經濟風暴中積欠大批銀行貸款宣告倒閉，多年前更遭拍賣，最後由台灣金聯公司標下，由於這是甲種工業用地，將來可能也將設工廠。

由於萬有紙廠占地廣達數千坪，光是拆除廠房和一座汽電共生設備，因影響鄰近居民，拆拆停停長達三、四年，目前廠房幾乎都已夷平，卻只留下靠近民樂路的門面圍牆，蔡岳儒說，民樂路是通往北港通往四湖的重要道路，緊臨住宅區，人車往來頻繁，因建築結構已破壞，三層樓高的單薄牆面立於路旁，實在很危險。

蔡岳儒說，這段高牆長達百米，卻只以拉一條簡單封鎖線，最近地震頻傳，風也很大，實有倒塌或門窗玻璃掉落傷人之虞，往往工安都出於便宜行事，若工程還要持續施工應架好工程圍籬才對。當地居民也說，他們每天路過就怕高牆倒下，施工單位不能因要保護自己資材就不顧大家安全。

雲林縣府了解後表示，工程單位說拆除工程還在進行，縣府已轉達地方的疑慮並要求做好安全防範。

曾是國內最大單一抄紙廠的北港萬有紙廠數千坪廠房已拆得剩下一道危牆，沒有安全防護加上最近地震多，居民擔心牆倒壓傷人車。記者蔡維斌／攝影
曾是國內最大單一抄紙廠的北港萬有紙廠數千坪廠房已拆得剩下一道危牆，沒有安全防護加上最近地震多，居民擔心牆倒壓傷人車。記者蔡維斌／攝影
曾是國內最大單一抄紙廠的北港萬有紙廠拆得剩下一道危牆，沒有安全防護加上最近地震多，居民擔心牆倒壓傷人車。記者蔡維斌／攝影
曾是國內最大單一抄紙廠的北港萬有紙廠拆得剩下一道危牆，沒有安全防護加上最近地震多，居民擔心牆倒壓傷人車。記者蔡維斌／攝影
曾是國內最大單一抄紙廠的北港萬有紙廠拆得剩下一道危牆，沒有安全防護加上最近地震多，居民擔心牆倒壓傷人車。記者蔡維斌／攝影
曾是國內最大單一抄紙廠的北港萬有紙廠拆得剩下一道危牆，沒有安全防護加上最近地震多，居民擔心牆倒壓傷人車。記者蔡維斌／攝影
曾是國內最大單一抄紙廠的北港萬有紙廠拆得剩下一道危牆，沒有安全防護加上最近地震多，居民擔心牆倒壓傷人車。記者蔡維斌／攝影
曾是國內最大單一抄紙廠的北港萬有紙廠拆得剩下一道危牆，沒有安全防護加上最近地震多，居民擔心牆倒壓傷人車。記者蔡維斌／攝影

延伸閱讀

嘉義縣2個多小時連2起地震 1班高鐵列車暫停未延誤

中研院研究：西半部缺水 地震頻率高

地震警報統一標準 5月起4級才響

中職／獅隊洋投泰迪連逢地震、火災驚魂 餅總急催「走了啦！」

相關新聞

曾是國內大紙廠被拆剩一道牆 地震多走過的人都怕牆倒

曾經是國內最大單一抄紙廠的雲林縣北港萬有紙廠倒閉後，由新投資單位進行拆除，整個拆除工程長達三、四年，數千坪的廠房好不易拆...

化解外界汙染疑慮 學甲爐碴案半個月將鑿井監測地下水

立法委員陳椒華、台南市議員陳昆和等人今天到學甲工業區爐碴案國有地現勘，要求國產署鑿井與確認國有地被掩埋廢棄物地下水是否已...

養狗不當遭動保人員查 六隻狗飼主竟全棄養重罰11萬元

嘉義縣家畜疾病防治所接獲民眾通報，水上鄉黃姓男子飼養的狗群會追車咬人，動保人員訪查犬隻未依規定完成絕育、寵物登記與狂犬病...

影／台南七股外海出現「水龍捲」奇景 遊客：賺到了

台南七股膠筏載客業者林明德，今天上午在七股潟湖外海發現罕見「水龍捲」奇景，當時船上遊客也目睹，對此嘖嘖稱奇。

荒地變公園 中埔鄉赤蘭溪樂活生態園區啟用

嘉義縣中埔鄉赤蘭溪樂活生態園區上午揭牌啟用，這裡原本荒煙漫草，現在變成是可以親近的好去處，除了生態池、綠地、休閒步道外，...

嘉義縣2個多小時連2起地震 1班高鐵列車暫停未延誤

中央氣象局地震預報，嘉義縣上午10點28分、中午12點51分，接連發生規模3.5、3.8地震，接連2次地牛翻身，中午地震...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。