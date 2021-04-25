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嘉義縣2個多小時連2起地震 1班高鐵列車暫停未延誤

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
臉書社群「朴子民意觀察站」，有網友剛好拍下中午地震發生，有輛高鐵列車停駛照片。圖／取自臉書朴子民意觀察站
臉書社群「朴子民意觀察站」，有網友剛好拍下中午地震發生，有輛高鐵列車停駛照片。圖／取自臉書朴子民意觀察站

中央氣象局地震預報，嘉義縣上午10點28分、中午12點51分，接連發生規模3.5、3.8地震，接連2次地牛翻身，中午地震，適巧高鐵南下821車次列車，要駛進太保車站，地震系統警示暫停，再緩慢駛進車站停靠，列車未延誤。

中央氣象局觀測顯示，上午10點28分，嘉縣府北方4.6公里處，也就是在六腳鄉發生規模3.5地震，震源深度8.1公里，雲林水林最大震度3級，四湖2級，嘉縣市1級。

中午12點51分，相同地點再度發生規模3.8地震，震源深度10.3公里，雲林水林、四湖最大震度3級，嘉縣市最大震度2級，其他地方1級， 連2起地震時間不長，規模不大，民眾大多感受不到搖晃。

臉書社群「朴子民意觀察站」，有網友剛好拍下中午地震發生，有輛高鐵列車停駛照片，嘉義車站說，高鐵南下821車次列車，預定中午12點55分離站，靠站前在12點53分，適有地震預警，列車暫停，再緩慢駛進車站停靠，列車未延誤。

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