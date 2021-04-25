荒地變公園 中埔鄉赤蘭溪樂活生態園區啟用

嘉義縣中埔鄉赤蘭溪樂活生態園區上午揭牌啟用，這裡原本荒煙漫草，現在變成是可以親近的好去處，除了生態池、綠地、休閒步道外，鄉公所將與邑米社區大學合作設置農園，未來將成為環境教育場域，提供鄉親晨昏休閒散步好去處。

赤蘭溪樂活生態園區位在中埔鄉富收村興化廍赤蘭溪河道旁河川地，屬公有地，因缺乏整頓經費與資源，部分公有地遭占用，雜草叢生，環境體亂，還被堆棄廢棄物，開發前公所整整清出100公噸各式廢棄物。

鄉長李碧菁希望還給鄉民潔淨生活空間，在縣府和立委陳明文協助爭取下，提報水岸環境改善計畫，獲中央前瞻建設經費支持2千多萬建設樂活生態園區，國際同濟會並捐贈4百株白揚木，上午由縣長翁章梁、陳明文、李碧菁及地方各界主持啟用典禮。

邑米社區大學帶領鄉民體驗農園開墾田園及種菜樂趣，同濟會也捐贈4百株白楊木由翁章梁等人植下樹苗，村民以辦喜事心情熱鬧慶祝園區的啟用。

樂活生態園區占地3.4公頃，綠美化面積1.2公頃，園區保留多顆老樹，規畫防汛與儲存水源功能的調節凹地、生態跳島、複層植栽景觀和環繞水道與樹島的綠蔭散步環線步道，周邊有5處出入口，是一座以重拾人與水岸生態平衡為設計主軸的生態園區。