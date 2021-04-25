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台南鹽水蔡和泉故居修復 月之美術館添景點

中央社 / 台南25日電

台南市代辦文化部私有老建築保存再生計畫，鹽水月津詩社蔡和泉故居已近完工，屋主除自行負擔部分經費，還將無償提供公部門使用5年，成為「月之美術館」展覽空間之一。

台南市政府文化局長葉澤山今天表示，蔡和泉是日治時期相當有名氣的漢學老師，曾發表不少詩詞作品，位於鹽水區朝琴路上的故居約建於1920年，基本上為傳統建築樣式，但正身中間的正廳為兩層樓，是比較特別的形式；另有融合部分日治時期的特色，例如正立面白色釉面磚、二樓陽台造型、日式便所與床組等。

葉澤山表示，現階段規劃將「鹽水月津詩社蔡和泉故居」加入「月之美術館」展覽空間之一，呈現月津詩社詩詞意境，成為鹽水另一處景點。

屋主蔡英敏是蔡和泉孫子，他透過文化局表示，雖然成年外出工作後，便搬離故居，但對於從小與阿公在此的生活記憶猶新，一直希望這樣一棟有故事的故居能夠重獲新生，並將過去地方文學發展脈絡於此推廣。

他也感謝文化局、區公所在尋覓新空間時，主動協助搭配上文化部私有老建築補助，協助把建物修復完成，並轉為公眾使用，讓故居真的可以開始「說故事」。

鹽水區公所指出，蔡和泉是日治時期有名氣的漢學老師，1920年代起就發表不少詩詞作品，現在月津港燈節常用來發想的「月津八景」就是蔡和泉創作，能夠將其故居修復完成、成為月之美術館一份子，更顯相得益彰。

文化局表示，全案修復工程配合文化部私有老建築保存再生計畫要求，施工前先進行建物調查研究、規劃設計等事項，再依原有歷史脈絡進行修復，總經費約新台幣760萬元，文化部與台南市政府補助約536萬，申請人需自行負擔約224萬元，並願意提供公部門無償使用5年，相當可貴。

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