影／新化美術協會會員大會 高雄科大教授蔡定中任會長

台南市新化美術協會今辦理第十四屆第一次會員大會，由高雄科技大學企管系教授蔡定中擔任會長，藝術家林家弘出任總幹事及財務長程玉娟，協會人事呈現新氣象。

與會者包括歷屆榮譽會長，在地藝術家康智從、陳泰元、蘇友泉教授，林家弘、蘇子敬等藝術界人士，新化區長吳金喜、知名慈善企業家蔡江東，新化高中校長許宏明、楠西國小校長朱玉君、育善幼兒園林保杉執行長等人。