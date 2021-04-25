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影／新化美術協會會員大會 高雄科大教授蔡定中任會長

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市新化美術協會今會員大會，由高雄科技大學企管系教授蔡定中擔任會長。圖／新化美術協會提供
台南市新化美術協會今會員大會，由高雄科技大學企管系教授蔡定中擔任會長。圖／新化美術協會提供

台南市新化美術協會今辦理第十四屆第一次會員大會，由高雄科技大學企管系教授蔡定中擔任會長，藝術家林家弘出任總幹事及財務長程玉娟，協會人事呈現新氣象。

與會者包括歷屆榮譽會長，在地藝術家康智從、陳泰元、蘇友泉教授，林家弘、蘇子敬等藝術界人士，新化區長吳金喜、知名慈善企業家蔡江東，新化高中校長許宏明、楠西國小校長朱玉君、育善幼兒園林保杉執行長等人。

會中另由鄭國基團長所領導「鼓樂醬玩樂團」，帶來現場演奏音樂饗宴，悅耳樂音與藝術共奏，更添現場藝文氣息。

台南新化美術協會會員大會，地方藝術家共聚歡慶。圖／新化美術協會提供
台南新化美術協會會員大會，地方藝術家共聚歡慶。圖／新化美術協會提供

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