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莊競程掛「雨天娃娃」祈雨 陳柏惟：傳說穿新鞋也會

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
立法委員莊競程今天在臉書上貼出製作「雨天娃娃」祈雨。圖／莊競程提供
立法委員莊競程今天在臉書上貼出製作「雨天娃娃」祈雨。圖／莊競程提供

大家都在想，何時才能下雨，一解旱災之苦。立法委員莊競程今天在臉書上貼出製作「雨天娃娃」祈雨，也引得立法委員陳柏惟留言：「傳說穿新鞋也會下雨」，引起許多臉友共鳴，大家都希望老天能趕快下雨。

以往曾有晴天娃娃之說，在中國古稱「掃晴娘、掃天婆、晴天和尚」，主要流行於中國農村和日本等地，是一種懸掛在屋檐上祈求晴天的布偶。但也有人將其倒掛，並認為這樣可以祈雨，稱為雨天娃娃。

對於為何掛雨天娃娃？立委莊競程表示，過去在台北求學時代，曾經遇到連續半個月下雨，許多戶外活動都必須停擺。後來，一群同學們想到製作晴天娃娃來懸掛，隔天竟然就神奇地放晴，讓同學可以順利出遊去。

莊競程指出，今年中部遇到百年旱象，各界都在祈雨，於是想到這個過去的經驗，靈驗與否很難判斷，但它既是一個趣味，同時也提醒大家，還是要共同節約用水度過難關。

莊競程的貼文一上午引起千餘網友按讚，陳柏惟的留言也有500多人按讚，還有人提供個人經驗，說只要一洗車馬上就遇上下雨，並說「委員快點用一盆水+抹布天天擦車，因為傳說中只要洗車之後就會下雨」。

也有人問莊雨天娃娃如何製作，莊競程也在臉書上教學，表示「一顆桌球（或棉團）、一張報紙、一條橡皮筋、一隻簽字筆、一條細繩、一雙手，五分鐘就能搞定喔」。

立法委員莊競程今天在臉書上貼出製作「雨天娃娃」祈雨。圖／莊競程提供
立法委員莊競程今天在臉書上貼出製作「雨天娃娃」祈雨。圖／莊競程提供
立法委員莊競程今天在臉書上貼出製作「雨天娃娃」祈雨。圖／莊競程提供
立法委員莊競程今天在臉書上貼出製作「雨天娃娃」祈雨。圖／莊競程提供

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