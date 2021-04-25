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養狗不當遭動保人員查 六隻狗飼主竟全棄養重罰11萬元
嘉義縣家畜疾病防治所接獲民眾通報，水上鄉黃姓男子飼養的狗群會追車咬人，動保人員訪查犬隻未依規定完成絕育、寵物登記與狂犬病疫苗注射，當場令黃男改善卻遭置之不理，事後更將飼養6隻犬隻全數棄養，家畜所今天依違反動物保護法與動物傳染病防治條例，重罰11萬3千元。
水上鄉黃姓男子飼養的狗群追車咬人，造成路人心生恐懼，且因未絕育導致狗群數量日益增加，造成區域環境髒亂，家畜所訪查，黃男表示，飼養6隻狗，未依規定完成絕育、寵物登記與狂犬病疫苗注射等法定義務，當場要求應完成飼主責任並改善。
經家畜所複查時仍遲未改善，黃男妻子表示，其中2隻請友人代養但被拒絕，後續因擔心犬隻追車咬人又造成民眾害怕，回放在附近農田，經家畜所限期應找回該批犬隻，但到現在仍未找回。
家畜所表示，依動保法規定，飼主未為寵物絕育依法可處5萬至25萬元罰鍰，未完成寵物登記3千到9千元罰鍰，如涉及棄養動物情節，裁罰3萬元以上15萬元，依動傳條例規定未施打狂犬病疫苗注射者，開罰3萬元以上15萬元。
黃男經家畜所數次聯繫都未積極改善，竟又將所飼養犬隻全數棄養，違反動保法與動傳條例事實明確，共裁處11萬3千元，家畜所呼籲民眾應將家中犬貓在不影響健康前提下絕育。辦理寵物登記植入晶片為寵物飼主應盡義務，請民眾務必遵守相關規定，以免觸法。
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