立委提案修法納管鵪鶉 農民樂見不再淪為家禽棄兒

嘉義縣溪口鄉是飼養鵪鶉大本營，鵪鶉蛋營養價值超過雞蛋，是火鍋、滷味重要菜色，也是夜市美食，但鵪鶉只以行政命令方式，指定受畜牧法、動物傳染病防治條例納管，為避免形成家禽防疫漏洞，立委黃世杰提案修法納管，日前通過立法院一讀會付委審查。

溪口鄉謝姓飼主前年發現部分鵪鶉異常，疑感染禽流感，主動通報家畜疾病防治所採樣，檢驗結果證實感染高病原禽流感，是嘉縣首例感染禽流感鵪鶉場，防治所撲殺4萬6184隻，雖未納管，但防檢局仍發給補償費。

農委會防檢局統計，至去年第3季，全國共56場鵪鶉飼養場，飼養逾205萬隻，主要分布彰化、嘉縣、台南與屏東，其中9成產蛋用鵪鶉，僅少數為肉用目的。「鵪鶉蛋」約1成外銷日本、澳大利亞、新加坡，產值近2億元，9成在國內銷售通路，傳統市場占比最高，包括團膳業、罐頭製品、加工滷味、超市及網路購物等。

「比照家禽納管是鵪鶉農努力10多年目標！」中華民國鵪鶉協會秘書長商毓銘說，鵪鶉農大多由二代接棒，現代化飼養，入門資金門檻千萬元起跳，飼養密度高，納管後可比照家禽接受政府輔導獎助，也可以辦理農畜牧貸款，有利健全鵪鶉產業發展。

縣府畜產保育科說，鵪鶉飼養戶13戶共44萬9千隻，全國排第二，早期農民養鵪鶉生產小小的蛋，成為物資匱乏，補充蛋白質的營養來源。