「BNB」新車牌來了！嘉義監所以雙B車訴求標售新車牌

近年國內車市M型化趨勢明顯，豪華車銷售持續成長，「雙B」品牌車輛是國人熟知的豪華車品牌代表，嘉義區監理所定明天26日下午2點半到28日下午2點半，辦理代碼「BNB」新式自用小型車號牌網路競標，號碼為0001至9999號。

嘉義區監理所去年2次網路競標代碼「BMW」自用小型車牌，因英文代碼與德製ＢＭＷ世界高級名車相同，象徵車主地位財富，車牌稀有，掀起競標，全部39塊車牌，進帳百萬元。

新冠肺炎疫情未解除，國境未開放，國旅熱度持續加溫，助長車市火熱，看好國內車市，嘉義區監理所打著「買車買雙B，標牌BNB！」宣傳訴求，就看車主埋不埋單。

監理所歡迎有意在近期購車領牌，或現有車輛有換牌需求的民眾，踴躍參與競標，最快本月底前即可領用牌照，尤其本次代碼恰有雙B，且唸來琅琅上口，也輕鬆好記，機會相當難得。

嘉義區監理所表示，民眾可使用自然人憑證加入監理服務網會員，即可於公告標售時段上網參與競標屬意的號牌。相關號牌起標、決標時間，民眾也可在「監理服務網」→號牌標售→標牌公告 (網址：https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-plate/bid/announce)瀏覽查詢。

參加標牌得標者應於決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照。除禁領牌照、應在管轄監理單位辦理領牌之車輛外，均可越區標選號牌。