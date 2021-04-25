國產硬質玉米零嘴受歡迎 義竹農會投入毛小孩食品市場

國產硬質玉米生產大鄉-嘉義縣義竹鄉，導入產銷履歷提升價值，全台生產面積1萬5千公頃，義竹佔近2成，全國居冠，農會積極開發加工產品，休閒零嘴原味及焦糖口味玉米，供不應求，去年通過產銷履歷驗證，投入毛小孩寵物食品原料市場，為農民開拓新商機。

農委會因應極端氣候，枯旱缺水，積極推動國產黃豆、小麥、玉米旱作雜糧種植，義竹農會長期推動硬質玉米栽培有成效，農會總幹事翁永寧說，為鼓勵農民加入寵物食料生產行列，透過晚上農閒或各種集會，說明產銷履歷概念，2年凝聚505戶小農響應。

新的栽培記錄模式，對老農是一大挑戰，有政府提供輔導資源成為農會後盾，農會擔任經營驗證主體，協助小農契作戶登錄資訊，提供多元獎勵措施，驗證生產面積增到485公頃。

72歲農事小組長呂權智笑說說，現代貓、狗很好命，尤其都市生活的第二代年輕人，都把牠們當小孩，「我只好把他們當孫子，種出最安全的食材來養牠」，運用產銷履歷硬質玉米做原料，生產寵物飼料。

農糧署南區分署長羅正宗說，近年持續輔導農民團體，協助農友加入安心安全栽培行列，為提高產品附加價值，媒合農企業或具規模公司洽購相關產品，義竹去年產銷履歷硬質玉米2818公噸，全數由福壽公司購入作為寵物飼料原料。