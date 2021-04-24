影／台南山區終於下雨 果農：芒果乾旱未解但仍開心

終於下雨了！台南山區芒果面臨前所未有大旱，溪水乾涸，地下水也快沒了，缺水灌溉的芒果，開始出現落果，楠西青農分會長楊沁涓下午剛到果園，看到天氣轉陰，看到衛星雲圖上台南上空有雲雨帶，立即在群組走告，不到５分鐘就下雨，接著在曾文水庫大壩一帶放蜂箱的青農也回報說下雨了，梅嶺上空也有黑雲，經聯繫種梅子青農得知更早就下雨，大家第一時間都忙著拍照走告分享下雨的好消息。

但楊沁涓說，這場雨有點來得太慢，像梅嶺梅子因乾旱果實太小，損失都很慘，早花芒果結小果後，因缺水灌溉，不少已轉色落果，晚花的可能還有機會長大，但很多靠天吃飯的果園，溪水又乾涸抽不到水灌溉，不少都放棄了，他的果園剛好有溪水可抽灌，但馬達也抽壞２、３部。