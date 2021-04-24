台灣府城隍廟虎爺賜福袋 「大算盤」打卡好景點吸粉百人

台灣府城隍廟與台南古城聯合工作室、中西區公所今舉辦「百虎百福府城虎城福城」系列活動，1百個虎爺福袋吸引3百多人博筊祈求，晚上是擲筊杯求虎爺藝術浮雕，因只有7個浮雕，就看虎爺的「臉色」。

「百虎百福府城虎城福城」活動今天上午展開，廟方在廟埕設虎爺壇，讓民眾搏杯求香草福袋，並放置木製大算盤讓信眾拍照打卡，壇前放置糕餅，供來拜拜的信眾取用，也象徵城隍爺與虎爺公的祝福。城隍街則有市集，有文創商品、農特產品，以及讓親子DIY。

台灣府城隍廟主委田振興指出，台灣府城隍廟主祀府城隍威靈公，在全台的城隍位階神格最高，在凡間負責勸惡揚善，於陰間掌管是非善惡紀錄，兼具今日檢警與法官的角色。城隍爺下龕祀有一對虎爺，腳下皆「踩財」，相傳可咬錢招財、驅邪除煞、庇佑孩童。