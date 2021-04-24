旅美建築師林和慶返鄉開台菜餐廳 促銷台南在地農產與觀光
旅美建築師林和慶最近回到出生地台南關廟發展，聘請總鋪阿基師團隊在鄰近台86線東西向快速道路加油站旁開設「86上河甲台菜餐廳」，今天開張，投入行銷在地鳳梨、竹筍、麵條「關廟三寶」，幫助創造就業機會促進商機。
林和慶關廟出生，成大建築系畢業、美國紐約州大建築系碩士、取得美國建築師執照旅美10多年，返台設建築師事務所，25年來參與設計百貨公司、好市多量飯店、成大、奇美、安南醫療機構、榮民之家、大型集合式住宅、建築大樓等。
林和慶表示，除了開設超商、台菜餐廳，宴會館也將於明年母親節前開幕。他說，鳳梨的故鄉關廟沒具規模的餐廳，觀光客較難駐足消費促進經濟，開台菜餐廳、宴會館，期望旅遊團到來，帶動關廟鳳梨、竹筍及關廟麵三寶的銷售，改善農民生計。
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