快訊

男童遭無照柔道教練重摔腦死 林義傑：不能接受孩子受凌虐

合歡山賞花車潮！遊覽車追撞釀11人輕傷 目前維持單線通行

旅美建築師林和慶返鄉開台菜餐廳 促銷台南在地農產與觀光

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
86上河甲台菜餐廳中午開幕，地方人士道賀。圖／讀者提供
86上河甲台菜餐廳中午開幕，地方人士道賀。圖／讀者提供

旅美建築師林和慶最近回到出生地台南關廟發展，聘請總鋪阿基師團隊在鄰近台86線東西向快速道路加油站旁開設「86上河甲台菜餐廳」，今天開張，投入行銷在地鳳梨、竹筍、麵條「關廟三寶」，幫助創造就業機會促進商機。

林和慶關廟出生，成大建築系畢業、美國紐約州大建築系碩士、取得美國建築師執照旅美10多年，返台設建築師事務所，25年來參與設計百貨公司、好市多量飯店、成大、奇美、安南醫療機構、榮民之家、大型集合式住宅、建築大樓等。

林和慶表示，除了開設超商、台菜餐廳，宴會館也將於明年母親節前開幕。他說，鳳梨的故鄉關廟沒具規模的餐廳，觀光客較難駐足消費促進經濟，開台菜餐廳、宴會館，期望旅遊團到來，帶動關廟鳳梨、竹筍及關廟麵三寶的銷售，改善農民生計。

建築師林和慶（前排左三）開設86上河甲台菜餐廳中午開幕，地方人士道賀。圖／讀者提供
建築師林和慶（前排左三）開設86上河甲台菜餐廳中午開幕，地方人士道賀。圖／讀者提供

建築 鳳梨 觀光

延伸閱讀

影／大陸對台灣鳳梨下禁令 看果農如何化危機為轉機

高樹鳳芋節備千顆鳳梨送鄉民 力推鄉內鳳梨與芋頭

超正初戀女友曝光！鳳梨忘不掉的「沈佳宜」是她

黃偉哲政院分享鳳梨乾：農產品質好 不怕沒市場

相關新聞

台南七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景 紅到國外去

台南七股一處廢棄鹽田竟由白色轉成粉紅色，還出現大量圓形坑洞與波浪狀圖樣，連國外媒體也報導這幅如夢似幻的景色

台灣府城隍廟虎爺賜福袋 「大算盤」打卡好景點吸粉百人

台灣府城隍廟與台南古城聯合工作室、中西區公所今舉辦「百虎百福府城虎城福城」系列活動，1百個虎爺福袋吸引3百多人博筊祈求，...

旅美建築師林和慶返鄉開台菜餐廳 促銷台南在地農產與觀光

旅美建築師林和慶最近回到出生地台南關廟發展，聘請總鋪阿基師團隊在鄰近台86線東西向快速道路加油站旁開設「86上河甲台菜餐...

影／打牛結節疫苗驚險肉搏戰 嘉義縣家畜所吹箭大隊上陣

新北市日前爆發台灣本土首例牛結節疹病例，嘉義縣政府立即成立動物疫災應變中心，家畜疾病防治所逐一訪視全縣養牛場，未發現感染...

不為苦掉淚！24名偏鄉學子孝心感動眾人 北港朝天宮表揚

「因為愛，家就是我的信仰」11歲朱梅琳來自澎湖，上有6姊、下有5弟，今年小學五年級的她排行第7，因為住家多年前遭祝融，現...

紓解社工壓力 社工師公會辦園藝治療生態農場紓壓研習

台南市社工師公會今天在仁德區亞力山大農場舉辦「110年慶祝社工日園藝治療暨生態農場紓壓研習」活動，邀請社工師及家屬90人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。