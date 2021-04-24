台南學生倡議撿菸蒂！ 500人1小時撿12萬5千根

台南一中高二學生陳俊哲、楊子賝、李知器及家齊高中學生林彤芸，發起在今天下午舉行「探得無菸」撿菸蒂活動，激起熱烈回響，成為全市活動，南市環保局也在37行政區同步撿菸蒂，1個小時檢了12萬5千根菸蒂。

陳俊哲等人曾想以菸作科學研究，嘗試改變菸的成分，減少對健康影響，但後來發現，以他們現有能力無法達成而作罷。得知北一女學生去年底號召兩百多人撿菸蒂，決定跟進，今在台南市中西區最熱鬧的海安商圈舉辦「探得無菸」撿菸蒂活動。此倡議行動除獲市長黃偉哲表揚，環保局也一起合辦，同步發起「減菸撿菸淨街活動」

這項活動共有5百人參加，其中在海安商圈，共有14所高中2百多名學生參加參與撿蒂。他們來到河樂廣場，沿著周遭道路撿拾菸蒂，清潔隊員用鐵鉤拉開水溝蓋，加速撿拾菸蒂效力。有的學生不到5分鐘，飲料杯內的菸蒂已半滿。經1個小時的努力，共撿拾12萬5千根菸蒂，平均每人撿拾250根，也凸顯亂丟菸蒂的嚴重。

活動結束後，環保局長謝世傑也頒發「學生服務學習時數」給學生，以為鼓勵。

參與活動的學生表示，很難想見，市區道路有這麼多菸蒂，且都集中在水溝蓋附近，可見有難以數計的菸蒂被丟進水溝，也造成汙染，這種缺乏公德心的行為太不應該，除了要多宣導也要加強取締。

台南市環保局表示，每年全球亂丟的菸蒂超過4.5兆個，菸蒂雖小，但亂丟會造成水資源汙染、動物誤食等問題，是應獲重視卻容易被忽略的重要環境議題。 台南一中、家齊高中學生倡議撿拾菸蒂，成為全市活動，今天1個小時內撿了12萬5千根。記者鄭惠仁／攝影

※ 提醒您：抽菸，有礙健康