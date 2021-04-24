台南歸仁興建「資安及智慧科技研發大樓」 科技部長參與揭幕

科技部在台南市沙崙智慧綠能科學城興建「資安及智慧科技研發大樓」，下午由科技部長吳政忠、台南市長黃偉哲與宏碁集團創辦人施振榮等科技界人士揭幕，黃偉哲感謝蔡英文總統指示中央各部會全力支持。

智能科技研發大樓使用面積14000多坪，設置實驗室、實作雲端空間，開放資安與智慧科技相關廠商進駐，架設智慧運輸模擬平台智能自駕車整備基地。台灣數位科技與政策協進會理事長高志明、宏碁集團創辦人施振榮等，都呼籲政府決定要成立數位發展部，請設在台南沙崙。

配合大樓開幕，科技部舉辦「尋找資安女婕思頒獎典禮」，吳政忠表示，女性參與科技研發比率偏低，希望藉比賽鼓勵年輕女性投入研發。

黃偉哲期盼產官學研合作，打造世界信賴的資安系統和產業鏈，讓沙崙智慧綠能科學城成為國際級典範宜居城市。

黃偉哲表示，副總統賴清德在台南市長任內規畫「沙崙綠能科技城」，配合蔡總統政策推動，現在已進化為「智慧綠能科學城」。市府團隊將持續配合中央，永續推動智慧城市，智慧綠能科學城將繼南科後成為帶動台南經濟發展發動引擎。