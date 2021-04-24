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台南歸仁興建「資安及智慧科技研發大樓」 科技部長參與揭幕

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
科技部在台南歸仁沙崙興建資安及智慧科技研發大樓，下午開幕。記者周宗禎／攝影
科技部在台南歸仁沙崙興建資安及智慧科技研發大樓，下午開幕。記者周宗禎／攝影

科技部在台南市沙崙智慧綠能科學城興建「資安及智慧科技研發大樓」，下午由科技部長吳政忠、台南市長黃偉哲與宏碁集團創辦人施振榮等科技界人士揭幕，黃偉哲感謝蔡英文總統指示中央各部會全力支持。

智能科技研發大樓使用面積14000多坪，設置實驗室、實作雲端空間，開放資安與智慧科技相關廠商進駐，架設智慧運輸模擬平台智能自駕車整備基地。台灣數位科技與政策協進會理事長高志明、宏碁集團創辦人施振榮等，都呼籲政府決定要成立數位發展部，請設在台南沙崙。

配合大樓開幕，科技部舉辦「尋找資安女婕思頒獎典禮」，吳政忠表示，女性參與科技研發比率偏低，希望藉比賽鼓勵年輕女性投入研發。

黃偉哲期盼產官學研合作，打造世界信賴的資安系統和產業鏈，讓沙崙智慧綠能科學城成為國際級典範宜居城市。

黃偉哲表示，副總統賴清德在台南市長任內規畫「沙崙綠能科技城」，配合蔡總統政策推動，現在已進化為「智慧綠能科學城」。市府團隊將持續配合中央，永續推動智慧城市，智慧綠能科學城將繼南科後成為帶動台南經濟發展發動引擎。

市府經發局長陳凱凌表示，將成立整合推動平台辦公室，負責科學城全區管理單位，統籌辦理相關廣宣、人才教育培訓、專案規畫及招商引資作業，帶動在地產官學界合作，培養在地資安科技人才等業務。

科技部在台南歸仁沙崙興建資安及智慧科技研發大樓，投入智慧駕駛自動車研發。記者周宗禎／攝影
科技部在台南歸仁沙崙興建資安及智慧科技研發大樓，投入智慧駕駛自動車研發。記者周宗禎／攝影
科技部在台南歸仁沙崙興建資安及智慧科技研發大樓，下午開幕。記者周宗禎／攝影
科技部在台南歸仁沙崙興建資安及智慧科技研發大樓，下午開幕。記者周宗禎／攝影
科技部在台南歸仁沙崙興建資安及智慧科技研發大樓，下午開幕。記者周宗禎／攝影
科技部在台南歸仁沙崙興建資安及智慧科技研發大樓，下午開幕。記者周宗禎／攝影
科技部在台南歸仁沙崙興建資安及智慧科技研發大樓，要吸引研發人才進駐。記者周宗禎／攝影
科技部在台南歸仁沙崙興建資安及智慧科技研發大樓，要吸引研發人才進駐。記者周宗禎／攝影
科技部在台南歸仁沙崙興建資安及智慧科技研發大樓，下午開幕。記者周宗禎／攝影
科技部在台南歸仁沙崙興建資安及智慧科技研發大樓，下午開幕。記者周宗禎／攝影

資安 黃偉哲 數位發展部 科技部

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