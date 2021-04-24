台南歸仁興建「資安及智慧科技研發大樓」 科技部長參與揭幕
科技部在台南市沙崙智慧綠能科學城興建「資安及智慧科技研發大樓」，下午由科技部長吳政忠、台南市長黃偉哲與宏碁集團創辦人施振榮等科技界人士揭幕，黃偉哲感謝蔡英文總統指示中央各部會全力支持。
智能科技研發大樓使用面積14000多坪，設置實驗室、實作雲端空間，開放資安與智慧科技相關廠商進駐，架設智慧運輸模擬平台智能自駕車整備基地。台灣數位科技與政策協進會理事長高志明、宏碁集團創辦人施振榮等，都呼籲政府決定要成立數位發展部，請設在台南沙崙。
配合大樓開幕，科技部舉辦「尋找資安女婕思頒獎典禮」，吳政忠表示，女性參與科技研發比率偏低，希望藉比賽鼓勵年輕女性投入研發。
黃偉哲期盼產官學研合作，打造世界信賴的資安系統和產業鏈，讓沙崙智慧綠能科學城成為國際級典範宜居城市。
黃偉哲表示，副總統賴清德在台南市長任內規畫「沙崙綠能科技城」，配合蔡總統政策推動，現在已進化為「智慧綠能科學城」。市府團隊將持續配合中央，永續推動智慧城市，智慧綠能科學城將繼南科後成為帶動台南經濟發展發動引擎。
市府經發局長陳凱凌表示，將成立整合推動平台辦公室，負責科學城全區管理單位，統籌辦理相關廣宣、人才教育培訓、專案規畫及招商引資作業，帶動在地產官學界合作，培養在地資安科技人才等業務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言