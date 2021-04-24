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台南安定蘇厝長興宮十二行瘟王祭 曾文溪畔祭拜千歲爺

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南安定蘇厝長興宮十二行瘟王祭，下午在曾文溪畔祭拜千歲爺。記者周宗禎／攝影
台南安定蘇厝長興宮十二行瘟王祭，下午在曾文溪畔祭拜千歲爺。記者周宗禎／攝影

台南市安定區蘇厝長興宮「十二行瘟王祭」，下午迎請千歲爺「金身」到曾文溪畔，將多座神像與「360進士」一起放在溪畔平台上，模擬數百年前千歲爺在曾文溪畔被當地庄民發現、迎請供奉景象，現場鑼鼓喧天；廟方舉辦的「七朝王醮」預計五月一日起鼓入醮。

長興宮表示，三年一科的十二行瘟王祭從筊選醮典會首、打造王船，到王船出澳越來越熱鬧，也宣告七朝王醮逐漸進入高潮；醮典前夕會請師傅到廟宇三樓，打造紙糊的千歲爺金身及隨行的360位進士，今天醮典前一周舉行迎請千歲爺金身至曾文溪畔儀式。

下午醮典人員由陣頭陪同，自廟內迎請神明紙糊金身出發，一行人浩浩蕩蕩前往曾文溪畔祭拜，儀式最後將放著金身的「王箱」連同360進士，放在溪畔平台上，才算完成。

廟方指出，迎請金身至曾文溪畔是模擬當年發現千歲爺金身，迎請上岸供奉過程，這是長興宮特有醮典儀式，金身將放置一個星期，五月一日晚間起鼓入醮前先到溪邊迎請上岸，在涼傘保護下開光點眼，隨後迎請回廟，起鼓入醮，宣告七朝王醮啟動，醮典要直到五月八日燒王船送王後才算結束。

台南安定蘇厝長興宮十二行瘟王祭，下午在曾文溪畔祭拜千歲爺。記者周宗禎／攝影
台南安定蘇厝長興宮十二行瘟王祭，下午在曾文溪畔祭拜千歲爺。記者周宗禎／攝影
台南安定蘇厝長興宮十二行瘟王祭，下午在曾文溪畔祭拜千歲爺。記者周宗禎／攝影
台南安定蘇厝長興宮十二行瘟王祭，下午在曾文溪畔祭拜千歲爺。記者周宗禎／攝影
台南安定蘇厝長興宮十二行瘟王祭，下午在曾文溪畔祭拜千歲爺。記者周宗禎／攝影
台南安定蘇厝長興宮十二行瘟王祭，下午在曾文溪畔祭拜千歲爺。記者周宗禎／攝影

曾文 燒王船

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