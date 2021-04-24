台南學生集體街道撿菸蒂 路人見狀趕緊熄菸

台南市逾200名學生今天在中西區河樂廣場集結，他們手持長夾及容器，分組四散撿菸蒂；這是台南4名高中生發起的「探得無菸」活動，也讓許多老菸槍碰到學生群立刻熄菸。

台南市中西區河樂廣場前今天下午集結逾200名高中生，這些學生有人穿便服，有人穿制服，服裝雖未統一，但他們手上都拿著夾子及容器，分組後各自行動撿菸蒂，響應「探得無菸」活動。

高中生撿菸蒂的區域，集中在車水馬龍的中西區，這裡是台南的舊城區，攤商店家極多，學生們分進合擊，持續繞走主要幹道及街道。

有趣的是，正當學生們專心盯著地上撿菸蒂時，有些不知情的老菸槍，還是點菸爽抽兩口，卻碰到學生列隊而來，趕緊閃到旁邊，遮住自己抽菸的模樣，再迅速滅火熄菸，深恐引人側目。

「探得無菸」是由台南一中學生楊子賝、李知器、陳俊哲與家齊高中學生林彤芸等4人在IG發起的活動，楊子賝3月夜間探勘路線撿菸蒂時，被路過的退休警員隨手拍下來上傳網路，楊子賝一夕爆紅，也讓這個活動更受注目。

台南市長黃偉哲日前頒獎表揚楊子賝等4名發起無菸運動的學生，台南市政府環保局今天也同步在全市37個行政區擴大辦理，號召學生及市民撿菸蒂，為時1個小時。

黃偉哲表示，青年學子以行動愛護環境令人感動，市府也相當重視市民的健康及環境衛生，今年6月1日起台南市連鎖超商、連鎖咖啡店的騎樓、走廊全面禁菸。

台南市政府環保局長謝世傑說，路口、水溝縫、公園草叢及樹叢間常看到菸蒂，顯見很多癮君子未重視亂扔菸蒂帶來的負面影響，環保局將加強取締。

環保局人員說，統計顯示，每年全球亂扔的菸蒂超過4.5兆個，海灘、街道、水溝、花圃等隨處可見。菸蒂雖小，但亂丟會造成水資源污染、動物誤食等問題，是應獲重視卻容易被忽略的重要環境議題。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康