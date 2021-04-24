台東天后宮擲筊決定明年「壬寅啟建七朝祈安清醮」日期

財團法人台東天后宮今天由董事長林有德擲筊，決定「111年壬寅啟建七朝祈安清醮」舉辦日期，在建醮委員暨道長吳明府見證下，請神明在3組日期中選擇何時建醮，最後壬寅年農曆8月25日到9月1日（國曆9月20日到29日）獲4杯中選。

天后宮隨即宣布明年12年1次的大建醮日期定案農曆8月25日火醮 、26日起鼓、30普度、9月1日水醮。