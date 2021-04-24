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台東天后宮擲筊決定明年「壬寅啟建七朝祈安清醮」日期

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東天后宮董事長林有德擲筊決定「111年壬寅啟建七朝祈安清醮」舉辦日期。圖／天后宮提供
台東天后宮董事長林有德擲筊決定「111年壬寅啟建七朝祈安清醮」舉辦日期。圖／天后宮提供

財團法人台東天后宮今天由董事長林有德擲筊，決定「111年壬寅啟建七朝祈安清醮」舉辦日期，在建醮委員暨道長吳明府見證下，請神明在3組日期中選擇何時建醮，最後壬寅年農曆8月25日到9月1日（國曆9月20日到29日）獲4杯中選。

天后宮隨即宣布明年12年1次的大建醮日期定案農曆8月25日火醮 、26日起鼓、30普度、9月1日水醮。

今天先吳明府請神稟玉皇，宣文進表後，由林有德擲筊定奪時間。擲筊結果第1組農曆8月25日（國曆9月20日）火醮 、農曆8月26日起鼓、30日普度、9月1日水醮，得4杯中選；第3組農曆9月21日（國曆10月16日）火醮、22日起鼓、25日進表、27日水醮，得2杯；第2組農曆9月4日（國曆9月29日）火醮、5日起鼓、9日普度、10日水醮，0杯。

台東天后宮今擲筊決定「111年壬寅啟建七朝祈安清醮」舉辦日期。圖／天后宮提供
台東天后宮今擲筊決定「111年壬寅啟建七朝祈安清醮」舉辦日期。圖／天后宮提供

建醮 天后宮

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