不為苦掉淚！24名偏鄉學子孝心感動眾人 北港朝天宮表揚

「因為愛，家就是我的信仰」11歲朱梅琳來自澎湖，上有6姊、下有5弟，今年小學五年級的她排行第7，因為住家多年前遭祝融，現在只剩3坪空間可讓一家人生活，不過樂觀的朱家人各司其職、分工合作，把家裡張羅的妥妥當當，懂事的朱梅琳除專注課業，最常代替雙親照顧弟弟們，今天遠道而來接受北港朝天宮第8屆孝心獎表揚；此外還有23名來自偏鄉的得主，年紀雖輕，心志卻比任何人堅強，朝天宮董事長蔡咏锝說，希望透過孩子的孝心孝行散播品德和道德，提升社會正向風氣。

14歲曾珮禎家住雲林斗南，幾乎不曾和雙親一起生活的她，從小就和外婆相依為命，家中生活僅靠每月數千元的家庭手工度過，曾有同學問曾珮禎「妳不想念媽媽嗎？」曾珮禎說「我有外婆就夠了！」她還說「我只盼自己趕快長大」，想有能力分擔家計、改變生活，體貼的孝心令人動容。

9歲的林雅羚「人小志氣高」，雖然出身偏鄉台西，不過一家6口和樂融融的氣氛，常感染身邊不少人。為了不讓忙於工作和家務的爸媽擔心，雅羚不但扛起姊姊責任，也很認真拼課業，成績保持前5名，放學後則到家扶中心台西希望教室接受課後輔導、學習多元才藝，更常與媽媽一起當志工、幫助別人。

縣長張麗善連續8年出席頒獎典禮並擔任頒獎人，她感性地說，每年在台下看著孩子的故事，內心除了疼惜，也有許多不捨，因為他們在天真無瑕的年紀，必須照顧家庭、承擔責任，長年來她都被這些孩子的單純與貼心感動，希望藉此影響社會大眾「發自內心感恩、孝順父母，才是人最重要的根本」。