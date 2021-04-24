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不為苦掉淚！24名偏鄉學子孝心感動眾人 北港朝天宮表揚

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
林雅羚（左一）活潑可愛，是懂事的小姐姐，常幫爸媽照顧2個弟弟和1個妹妹，也非常認真讀書與學習。記者陳苡葳／翻攝
林雅羚（左一）活潑可愛，是懂事的小姐姐，常幫爸媽照顧2個弟弟和1個妹妹，也非常認真讀書與學習。記者陳苡葳／翻攝

「因為愛，家就是我的信仰」11歲朱梅琳來自澎湖，上有6姊、下有5弟，今年小學五年級的她排行第7，因為住家多年前遭祝融，現在只剩3坪空間可讓一家人生活，不過樂觀的朱家人各司其職、分工合作，把家裡張羅的妥妥當當，懂事的朱梅琳除專注課業，最常代替雙親照顧弟弟們，今天遠道而來接受北港朝天宮第8屆孝心獎表揚；此外還有23名來自偏鄉的得主，年紀雖輕，心志卻比任何人堅強，朝天宮董事長蔡咏锝說，希望透過孩子的孝心孝行散播品德和道德，提升社會正向風氣。

14歲曾珮禎家住雲林斗南，幾乎不曾和雙親一起生活的她，從小就和外婆相依為命，家中生活僅靠每月數千元的家庭手工度過，曾有同學問曾珮禎「妳不想念媽媽嗎？」曾珮禎說「我有外婆就夠了！」她還說「我只盼自己趕快長大」，想有能力分擔家計、改變生活，體貼的孝心令人動容。

9歲的林雅羚「人小志氣高」，雖然出身偏鄉台西，不過一家6口和樂融融的氣氛，常感染身邊不少人。為了不讓忙於工作和家務的爸媽擔心，雅羚不但扛起姊姊責任，也很認真拼課業，成績保持前5名，放學後則到家扶中心台西希望教室接受課後輔導、學習多元才藝，更常與媽媽一起當志工、幫助別人。

縣長張麗善連續8年出席頒獎典禮並擔任頒獎人，她感性地說，每年在台下看著孩子的故事，內心除了疼惜，也有許多不捨，因為他們在天真無瑕的年紀，必須照顧家庭、承擔責任，長年來她都被這些孩子的單純與貼心感動，希望藉此影響社會大眾「發自內心感恩、孝順父母，才是人最重要的根本」。

張麗善說，這幾年努力改變雲林環境，就是希望幫助弱勢、有需要的家庭與孩子走出困境幽谷。現在縣府也盤點縣內閒置校舍，規畫將其活用，打造成「愛心宿舍」，聘請老師及舍監，提供經濟弱勢或長輩無暇照顧的學子使用，目前第一間從北辰國小出發，預計110學年度啟用，第一階段以當區學子為主要招收對象。

9歲林雅羚（右）人小志氣高，雖然出身偏鄉台西，不過一家人和樂融融的氣氛，常感染身邊不少人，她也常和家人一起當志工幫助他人。記者陳苡葳／翻攝
9歲林雅羚（右）人小志氣高，雖然出身偏鄉台西，不過一家人和樂融融的氣氛，常感染身邊不少人，她也常和家人一起當志工幫助他人。記者陳苡葳／翻攝
來自澎湖的朱梅琳（左）常代替雙親照顧5名弟弟，懂事的她獲得北港朝天宮第8屆孝心獎表揚，由董事長蔡咏锝（右）頒獎。記者陳苡葳／攝影
來自澎湖的朱梅琳（左）常代替雙親照顧5名弟弟，懂事的她獲得北港朝天宮第8屆孝心獎表揚，由董事長蔡咏锝（右）頒獎。記者陳苡葳／攝影
北港朝天宮第8屆孝心獎頒獎典禮現場氣氛溫馨感人，最後在北港朝天宮董事長蔡咏锝（中）領唱「合十阮的愛」感恩媽祖傳揚孝行精神後圓滿落幕。記者陳苡葳／攝影
北港朝天宮第8屆孝心獎頒獎典禮現場氣氛溫馨感人，最後在北港朝天宮董事長蔡咏锝（中）領唱「合十阮的愛」感恩媽祖傳揚孝行精神後圓滿落幕。記者陳苡葳／攝影
從小和外婆相依為命的曾珮禎（中）年僅14歲，她說，想趕快長大，分擔家計，體貼的孝心令縣長張麗善（右）為之動容。記者陳苡葳／攝影
從小和外婆相依為命的曾珮禎（中）年僅14歲，她說，想趕快長大，分擔家計，體貼的孝心令縣長張麗善（右）為之動容。記者陳苡葳／攝影

北港朝天宮 偏鄉

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