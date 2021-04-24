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紓解社工壓力 社工師公會辦園藝治療生態農場紓壓研習
台南市社工師公會今天在仁德區亞力山大農場舉辦「110年慶祝社工日園藝治療暨生態農場紓壓研習」活動，邀請社工師及家屬90人參加，共度一個身心靈照護及家庭團聚放鬆紓壓的歡樂時光。
今天的課程聘請敏惠護專老師許麗芳講授，園藝療法有紓解壓力，復健心靈，平穩情緒，促進社交等好處，現場會有居家裝飾用的小盆栽，鐵罐彩繪，鋁線編織等DIY手作教學，接著吃控窯簡餐，參觀蝴蝶展覽館，海洋生物貝殼化石館蝴蝶生態園等，眾人歡度紓壓假期。
公會理事長鍾素珠表示，非常感謝市長、局長及議員們支持肯定，關心力挺活動，就是肯定從事社工人員的辛勞及服務績效，希望透過宣導以增進社會大眾對社工的認同與重視，也藉此聚會促進社工師經驗交流，傳承社工精神與服務效能。
她說，社工服務內容可說無所不包，婚姻暴力、兒少保護、身心障礙者、街友、新住民輔導、長照服務及醫療照護等幾乎是24小時待命，隨傳隨到，縱使遭遇挫折也需勇敢面對，這些壓力與挑戰若無法獲得自己家人的諒解與認同，對身心是非常大的負擔，公會舉辦園藝治療與紓壓研習野外踏青活動，家屬親子同樂，希望達到相互體諒，紓壓歡樂效果。
社會局局長陳榮枝說，市長及社會局都非常肯定社工辛勞，也很重視社工人員勞動權益、執業場所的安全，期能透過穩定的福利和友善工作環境，讓社工都能專職勝任愉快。時值防疫期間，記得照顧自己，做好自我保護與壓力調適，方能守護市民健康。
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