亞洲象「丸子小姐」標本今落腳崑山科大 訴說當年故事

崑山科大今天創校56周年校慶，為「台灣第一隻亞洲象動物骨骼標本丸子小姐」舉行揭牌儀式；現場展示「丸子小姐」與崑山科大創辦人李正合的故事。

民國50年李正合先在台南市創辦崑山中學，同時以生物專業兼任成大副教授，與成大校長閻振興熟識。民國52年8月「遠東大馬戲團」到台南表演轟動府城。馬戲團一頭12歲亞洲象名叫「丸子小姐」，性情溫和可愛，隨著音樂婆娑起舞姿態曼妙，深得觀眾喜愛，是團裡的台柱。

可惜丸子小姐不慎跌倒右前腿骨折，因傷口感染器官衰竭死亡；馬戲團向成大表示願捐贈遺體供研究。閻振興想到具生物專長的李正合，李正合察看象皮已有大面積潰爛，難以製作標本；建議先掩埋日後可再掘出製作象骨標本，馬戲團將大象遺體載至學校對面土坡大樹下放置，當時天氣異常炎熱，要掩埋才發現「間問題重重」。

首先大象死於台南市，須向市政府申請大象死亡證明；崑山中學位屬台南縣界，要掩埋象體，必須向縣政府申請大象檢疫證明及掩埋許可證明。申請程序均曠日費時，象體已嚴重腐爛，飄散陣陣惡臭，蟲蠅飛舞縈繞，李親率工友每天多次噴灑數桶酒精，周遭居民還是難忍臭味紛紛來校抗議、要求警方取締；奔走一個多月取得齊全證明與許可，總算將大象掩埋。

經過3年掩埋，李正合與知名動物學家與散文作家、綽號「老蓋仙」的台大教授夏元瑜協議製作標本；象骨開挖運往台北，半年後完成標本製作，送回崑山中學。

象骨標本長約1.8米，寬約1米，頭頂高1.9米。在該校科學館陳列室李正合製妥鐵架聯結骨骼，使象體回復、展現原有形態，提供教學參考運用，是當年教育界盛事。

民國102年考古界名人潘常武為岌岌可危的大象骨骼標本無償修護。清除積累50餘年落塵和象骨上白漆，加固骨骼、使用考古修復技術還原象骨、修復骨型，另複製一模型提供學校教學展示，延續象骨標本的壽命。