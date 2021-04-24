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小小車手萌翻！ 西拉雅「小鐵人」吸引300組親子參加
西拉雅國家風景區管理處今天在台南官田遊客中心舉辦「童趣嘻遊記」親子兩鐵活動，將時下最熱門的兒童滑步車與親子健走結合成兩鐵趣味賽事，今年首度新增國小組兒童滑板車項目，共吸引300組親子報名參加，讓遊客一同度過歡樂又圓滿的親子時光。
西拉雅管理處處長許主龍、觀旅局副局長林國華和官田區長陳仁偉等人共同揮旗後正式開跑，家長陪著小朋友一起完成200公尺的兩鐵趣味競賽，賽道中特別安排「海盜」魔王關卡，以增加整體賽事趣味性，活動現場有近千人湧入，家長非常賣力在賽道旁為孩子搖旗吶喊，小選手們專注的可愛模樣，讓全場充滿歡樂。
除了親子兩鐵趣味賽外，草原周邊也開放一般民眾免費入園，並安排親子互動樂園、古早味童玩、創意氣球達人、歡樂泡泡體驗、親子手作DIY等活動，還還YOYO家族、快樂鳥故事劇團、大頭小丑魔術、人氣KOL雷翔LIVE演出等舞台表演。
許主龍表示，小鐵人親子活動去年首次推出後，廣受民眾喜愛，今年報名隊數增加至300組，也首次納入國小滑板車組，不到3天300組名額就已額滿，還有人從新北市遠道來參賽，今天也安排接駁車往返隆田車站與官田遊客中心之間，方便民眾搭乘大眾運輸前往活動會場。
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