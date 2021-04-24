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台南漁光島淨灘驚見廢沙發 2小時清出3.2噸垃圾

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天在安平漁光島舉辦淨灘活動，市長黃偉哲等人將修復地球10大作為的圖卡拼貼成地球。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局今天在安平漁光島舉辦淨灘活動，市長黃偉哲等人將修復地球10大作為的圖卡拼貼成地球。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局今天在安平漁光島舉辦淨灘活動，市長黃偉哲帶領民間社團、企業團體、環保志義工共1200多人淨灘，2小時共清出3.2噸垃圾，其中碎木材1.4噸最多，還撿到廢棄沙發及廢玻璃，顯示部分民眾缺乏公德心。

今年世界地球日的主題為「修復我們的地球（Restore Our Earth），淨灘前，黃偉哲與參與的團體、義志工代表將「搭乘綠色運具」、、「自備餐具、水杯」、「省水」、「使用電子載具」、「惜食生活」、「吃當季在地蔬果」、「走樓梯」、「從事戶外活動」、「隨手關燈」、「擔任志工」等修復地球10大作為的圖卡拼貼成地球，象徵要從個人做起修復地球、保護環境。

黃偉哲表示「要廢話少說，多撿廢棄物」，率先拿起大型篩網與環保局長謝世傑一起清除藏在沙灘裡的廢棄物屑碎，對於環保局設計的篩網，直呼好用、有效率。

今天的淨灘活動，有23個團體、機關號參與春季淨灘，包括可成科技、南茂科技、奇美實業、台銀、台南大遠百、海巡署、漁光里、建平里、平安里的環保志義工都來出一份力。朝興啟能中心、樂憨之家多年來也不缺席，用受助、助人的心來回饋社會。

奇菱科技已連續10年參加淨灘，他們發現，社會大眾環保意識明顯提升，沙灘上任意棄置的垃圾大量減少，但細碎的海飄物變多，值得省思。帶著孩子來參加淨灘的楊小姐說，假日孩子沒事就睡覺、打電玩，不如帶來參加淨灘，感受環保的重要。

台南市環保局今天在安平漁光島舉辦淨灘活動，市長黃偉哲與局長謝世傑一起淨灘。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局今天在安平漁光島舉辦淨灘活動，市長黃偉哲與局長謝世傑一起淨灘。記者鄭惠仁／攝影

淨灘 黃偉哲

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