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台南火星洞洞鹽田登上法新社 黃偉哲推「七股我故鄉」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南七股鹽田呈現如火星地表爆紅。圖／林秋蘭提供
台南七股鹽田呈現如火星地表爆紅。圖／林秋蘭提供

台南七股廢棄鹽田出現粉紅色，還形成大量圓形坑洞與波浪狀圖樣，透過空拍攝影後被稱為火星洞洞鹽田而爆紅，不只民眾爭相前往朝聖，也紅到國外，法新社也報導這幅如夢似幻的景色。台南市長黃偉哲今天也在臉書貼文表示，七股是他的故鄉，沒想熟悉的鹽田， 隨時時間的淬煉，成為奇景重新受到關注。

黃偉哲貼文說，台南的夢幻美景登上法新社網站。報導中的地點，是七股一處舊鹽田，隨著光線變幻的色彩、整片一圈又一圈的圓洞，絢爛美麗。

七股是偉哲的故鄉，原以為鹽田早已是熟悉的風光，沒想到隨著時間的淬煉，舊鹽田土壤產生不同變化，成為「奇景」重新受到關注。

「夢幻鹽田」距離七股鹽山大約10分鐘車程。有人去拍美景了嗎？一起來分享據「七股鹽山」官方粉專指出，這裡以前是很大片的曬鹽場，因廢棄未使用，也沒有引進海水，土壤就形成紅白相間，一團團的凹洞，透過鏡頭展現，像極了火星地表，被稱為「火星洞洞鹽田」。

「七股鹽山」粉專也解釋粉紅色形成原因，是土壤內的粗鹽經長期曝曬結晶向外擴散，土壤內含有過渡元素或藻類，在不同的光線下會呈現出不同顏色。

至於地表坑洞，當地退休鹽工說，早年引入海水時，吳郭魚跟著進來，雄性吳郭魚發情時，為了獲得母魚青睞，就會挖出圓形坑洞以示好，挖得圓坑愈大，愈能彰顯公魚的能力，才形成如此多的大小圓坑。

因七股鹽田閒置後不再引進海水曬鹽，加上久旱不雨，意外形成美景。這處粉紅色夢幻鹽田，位於台南七股鹽山北邊約10分鐘車程，在廢校的頂山國小附近，因拍照朝聖民眾多，也帶動七股鹽山等周邊景點的觀光熱潮。

台南七股鹽田呈現如火星地表爆紅。圖／林秋蘭提供
台南七股鹽田呈現如火星地表爆紅。圖／林秋蘭提供
台南七股鹽田呈現如火星地表爆紅。圖／林秋蘭提供
台南七股鹽田呈現如火星地表爆紅。圖／林秋蘭提供
台南七股鹽田呈現如火星地表爆紅。圖／林秋蘭提供
台南七股鹽田呈現如火星地表爆紅。圖／林秋蘭提供

火星 奇景 黃偉哲

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