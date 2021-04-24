全國模範勞工台南市4人當選 蔡英文將接見表揚
全國51位全國模範勞工台南市占有4位，分別是大台南總工會沈坤海先生、台南市泥水業職業工會林金雄、台南市木工業職業工會楊豐吉、大台南餐飲業職業工會郭丙火。勞工局長王鑫基表示，4人將於4月29日由勞動部公開表揚並接受蔡英文總統接見以表彰其努力及辛勞，
入選領袖勞工組的沈坤海，擔任大台南總工會監事會召集人，領導工會連續獲得8年國家訓練品質TTQS評核金牌獎，連續7年榮獲台南市職業訓練績優單位獎。並擔任台南市政府勞工局勞資爭議調解人及台南地方法院勞動調解委員委員，在勞資關係穩定上，有著極為傑出表現。
職業勞工組郭丙火，從事餐飲工作，擔任大台南餐飲業職業工會多屆理、監事，除有中餐烹調乙級技術等多項專業證照證，更擔任工會職業訓練專業講師，輔導會員參加中餐烹調學術科術題，細心耐心指導學員順利取得證照。也熱心公益，擔任多屆基層里長，協助辦理關懷社區弱勢民眾，88水災期間積極協助救災搶救及災害後重建事宜。
另職業勞工組林金雄及楊豐生，工作之餘擔任工會志工，投入市政府「有情有庝心ㄟ厝」做工行善團行列。
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