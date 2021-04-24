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效法快閃阿婆 民生國中親師生2小時撿2千個菸蒂

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義民生國中師生今天上午，進入社區、公園撿拾菸蒂。記者卜敏正／翻攝
嘉義民生國中師生今天上午，進入社區、公園撿拾菸蒂。記者卜敏正／翻攝

嘉市民生國中今號召100名親師生，舉行｢2163｣撿菸蒂行動，眾人兵分4路從學校出發走入社區、公園，2個小時撿拾1803根菸蒂，學生們還在公園撿集到滿滿一大杯菸蒂，校方強調透過活動讓學生深入社區、服務社區，也看見菸害對環境的嚴重影響。

七年級學生林恩允說，公園椅子下菸蒂最多，呼籲吸菸者應將菸蒂丟入集菸桶；八年級劉家安說，他在民生公園撿集到滿滿一杯750cc容器的菸蒂，真的沒想到有這麼多人在公園抽菸亂丟菸蒂。

民生國中校長陳明君說明，｢2163｣行動之名，來自日前她在路上看見一名騎機車阿婆，等紅燈時利索地拿出夾子撿拾菸蒂，還來不及看到阿婆的臉，阿婆就騎機車離開了，當時只記得阿婆車牌為｢2163｣，返校後和同仁分享所見，同仁便發起撿菸蒂行動，號召親子師生｢用撿菸來拒菸｣。

學務處主任童俊凱表示，這次活動有100人參加，分成4組分別往福民里、民生公園、興嘉公園以及道將圳，每組都有學校行政人員、志工以及家長陪同，學校準備夾子、手套、消毒酒精、口罩，做公益兼顧防疫。

童俊凱表示，嘉義區升學多元比序採計｢服務學習｣項目，國中生參與服務機會多，家長更重視校內外服務，學校也會安排社區服務掃街、海岸淨灘等，讓國中生參與社會公益，有助對社會認同與發現社會問題。

陳明君指出，透過「2163」活動不僅清潔社區，也爲孩子種下一顆服務種子，並了解抽菸不僅損及健康，還會危害環境，也提醒每個孩子從自己開始拒菸，進而影響家庭，向菸害說不！

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義民生國中師生今天上午，進入社區公園撿拾菸蒂。記者卜敏正／翻攝
嘉義民生國中師生今天上午，進入社區公園撿拾菸蒂。記者卜敏正／翻攝
嘉義民生國中師生今天上午，進入社區、公園撿拾菸蒂，2小時撿了滿滿好幾杯。記者卜敏正／翻攝
嘉義民生國中師生今天上午，進入社區、公園撿拾菸蒂，2小時撿了滿滿好幾杯。記者卜敏正／翻攝
嘉義民生國中師生今天上午，進入社區公園撿拾菸蒂。記者卜敏正／翻攝
嘉義民生國中師生今天上午，進入社區公園撿拾菸蒂。記者卜敏正／翻攝

抽菸 國中生 口罩

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