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台南七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景 紅到國外去

中央社 / 台南24日電
台南七股一處廢棄鹽田由白色轉成粉紅色，還出現大量圓形坑洞與波浪狀圖樣。法新社
台南七股一處廢棄鹽田由白色轉成粉紅色，還出現大量圓形坑洞與波浪狀圖樣。法新社

台南七股一處廢棄鹽田竟由白色轉成粉紅色，還出現大量圓形坑洞與波浪狀圖樣，連國外媒體也報導這幅如夢似幻的景色。

這處粉紅色夢幻鹽田，位於台南七股鹽山北邊約10分鐘車程，「七股鹽山」官方粉專指出，這裡以前是很大片的曬鹽場，因廢棄未使用，也沒有引進海水，土壤就形成紅白相間的一團團凹洞，透過鏡頭展現，更像是在火星地表一樣，所以有了「火星洞洞鹽田」的稱號。

「七股鹽山」粉專也為這樣的奇景作出解釋：這是土壤內的粗鹽經長期曝曬結晶向外擴散，形成一圈又一圈的凹洞景觀，另由於土壤含有過渡元素或藻類，在不同的光線下會呈現出不同顏色。

不過，當地退休鹽工有不同的看法，他們說，鹽田圓形坑洞是過去引入海水時，吳郭魚也跟著被引進，雄性吳郭魚發情時，為了獲得母魚青睞，就會挖出圓形坑洞以示好，挖得圓坑愈大，愈能彰顯公魚的能力，所以才會出現不同大小的圓坑。

國外媒體對七股粉紅色鹽田的註解是「久未下雨」，相較於「七股鹽山」官方粉專的解釋及當地退休鹽工的看法，顯示台灣中南部久旱不雨更受關注。

台南一中科學班主任陳立偉則說，從相片來看，可能是鹽田土壤含有元素週期表所列的過渡元素，這類金屬元素有顏色，因久未下雨，水乾出現結晶，顯現顏色；但也有可能是藻類顏色，最終還是得檢驗才能確認。

空拍玩家沈統斐說，他在網路上看到相片後趕往尋找，果真被他在七股找到。沈統斐認為可能是鹽田含有鐵質，但不管如何，這幅景象真是太美了，讓人流連忘返。

火星 吳郭魚

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