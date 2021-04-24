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枯旱求雨！阿里山鄒族流傳猴頭骨泡水、找特別愛哭小孩
去年56年來首次無颱風入境，造成久旱不雨，嚴重衝擊民生經濟，民眾大旱望雲霓！總統、縣市長及宗教團體紛紛祈雨，最近大甲媽、白沙屯媽祖遶境，信徒虔誠祈雨；嘉義縣阿里山鄉原住民鄒族也流傳神秘祈雨儀式，有的儀式失傳，有的族人還在默默傳承祝禱。
「kuyan！ kuyan！這是鄒族人求雨方式之一」財團法人原住民族語言研究發展基金會董事長、鄒族溫英傑說，連日來氣象預報，下雨機率很低，日前中午才剛出門就開始下起毛毛雨，久旱逢甘霖，便在車上喊起：kuyan！(發音，古樣）kuyan！
鄒族人相信，初降雨時，跑出戶外大喊kuyan！kuyan！數次，便可引來雨水。相信有很多族人齊心喊出：kuyan！kuyan！果不其然，雨越下越大。
溫英傑說，根據部落長老口述流傳，鄒族求雨之一：將猴頭骨泡水，找特別愛哭的孩子，扶其手把水往上灑，口唸「古樣！古樣！下雨吧！」數次，過幾日便會下雨，鄒族認為因上天同情愛哭的孩子而流下眼淚，其淚便是雨水，但這種儀式，因猴頭骨及愛哭孩子難覓罕見舉行。
另有鄒族求雨儀式，尋巨樹樹洞之水，灑其水口唸「古樣！古樣！下雨吧！」數次，便能下雨；還有鄒族求雨，在阿里山達娜伊谷上方某地小野溪大樹旁巨石，將樹葉枯枝堆起燒之，口唸求雨咒語，數日後便有大雨，溪水暴漲將燃燒後灰燼沖走。
祈雨不必巫師帶領，族人都可求雨；達娜伊谷上方祈雨處，在去年梅雨期曾出現限時夢幻瀑布群，多個飛瀑傾瀉而下，飄渺雲霧繚繞，水量充沛，氣勢磅礡，雄偉壯觀，鄒族人稱飛瀑群所在地山谷為「蟲蟲山」，當地生態豐富，昆蟲種類多，豪雨過後瀑布群就出現。
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