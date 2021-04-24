「蔬菜之王」產期 蘆筍嘗鮮正當時

4月蘆筍進入春季產期，是品嘗最佳時機，台南區農業改良場提醒消費者，選購國產蘆筍應掌握色澤翠綠、嫩莖飽滿、筍尖緊密及切口基部濕潤等重點。

台南農改場說，蘆筍含有豐富纖維質、多種維生素及葉酸，營養素含量高，自古以來有「蔬菜之王」美譽，建議消費者選購把握三大訣竅：翠綠飽滿，外觀顏色是否翠綠有光澤，嫩莖是否挺直飽滿，儲放多日的蘆筍嫩莖因失水稍為凹陷鬆軟。

筍尖緊密飽和，沒有散頭或開芒。切口新鮮濕潤：基部切口部分，新鮮蘆筍飽滿有水分，若儲放多日未保鮮基部乾癟而有縫隙。目前正值蘆筍產期旺季，雖少雨，但日夜溫差大，特別適合生長，所以品質佳，風味更濃郁，是低卡高纖美味佳餚。

因應乾旱缺水，台南改良場推廣設施蘆筍節水灌溉技術，提升蘆筍生產用水利用效率，日前在嘉義縣中埔鄉舉辦觀摩會，展示滴管式滴灌系統於設施蘆筍利用，透過滴灌應用及導入栽培管理技術，較傳統灌溉用水量節省50%以上，達到減少雜草滋生，提升蘆筍嫩莖脆嫩度品質。