世界閱讀日 小達人讚「好讀周報」掌握重點、擴大國際觀

今天是世界閱讀日，嘉義市政府上午在蘭潭國小，舉行國中小學閱讀表揚，市長黃敏惠表揚各校28名閱讀教育領航員，及傑出閱讀小達人，獲獎學生除分享閱讀好處，更直言每周看「好讀周報」可擴大國際觀，拓展視野。

黃敏惠表示，頒獎當中可以感受每個孩子的活潑、多元，對閱讀的熱情，嘉義市結合嘉e卡，帶給孩子們更完善的E化學習環境，各國中小圖書館全面導入學生自助借還書系統，學生可自行操作借還書系統，家長也可隨時透過手機APP關心學生借閱情形，除了減少人力，更讓嘉義市閱讀教育越來越精彩。

黃敏惠說，4月23日是西班牙著名小說「唐吉軻德」作家塞萬提斯，以及英國大文豪莎士比亞逝世紀念日，聯合國教科文組織選定這天重視閱讀，鼓勵後繼堅持創作與出版，同時也歡迎大家成為讀書人，她希望小達人們共同推廣閱讀，讓更多的同學感受到閱讀美好。

蘭潭國中二年級閱讀小達人吳其原表示，閱讀改變他虎頭蛇尾的個性，班上每周三次文章和好讀周報洗禮，不僅擴大他的國際觀，也幫助學生在浩瀚資訊中找到重點，並學習解決事情的方法，閱讀就像一雙眼睛，可以看到更多、更廣的世界。