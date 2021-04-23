再現國產電影鼎盛期 大林萬國戲院明下午辦手繪看板展

文史工作者張玉村將收藏多年的電影手繪看板，致贈給嘉義大林萬國戲院保存，將於24日下午4時至6時舉辦電影手繪看板展，現場除了有導覽解說，主辦方也舉辦小遊戲，獲勝者可以將SWITCH帶回家。

張玉村從小就熱愛電影，小學畢業後就跟師傅學習繪製電影看板，在他手下誕生的電影看板了近萬張，作品頗受周杰倫青睞，在周執導的電影「天台」中的所有看板都是出自張玉村之手。

此次特展源起於現年86歲的武打片導演郭南宏，當年郭在中坑營區任士官長，休假常會帶底下阿兵哥到附近的萬國戲院看電影，民國五零年代，郭前往香港發展，電影類型也漸趨武俠類。

去年8月18日郭南宏回到萬國戲院，聯繫江明赫希望能在戲院內播放當年在台灣拍攝的代表作「懷念的播音員」，江也起心動念，聯繫手繪電影板繪師張玉村，才有此次展覽的誕生。