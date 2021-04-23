抗旱！南市府以民生用水優先 協調烏山頭水庫淨水廠調度水源

近日台南地區雖偶有降雨，卻無法解除目前旱象，台南市政府今天表示，以民生用水優先為原則，協調南水局從烏山頭水庫的淨水廠調度水源，支援人口稠密地區的民生用水。

依中央氣象局預測，因反聖嬰作用導致今年春雨將正常偏少，可能要等5、6月份的梅雨才可望解除旱象。台南市政府各單位已做好準備，協調南水局從烏山頭水庫的淨水廠調度水源，支援人口稠密地區的民生用水，以民生用水優先為原則，齊心抗旱。

台南市副市長戴謙今天出席「台南市節水抗旱座談會」，呼籲各單位加強相關節水作為與宣導。今天會中也邀請「艾杰旭顯示玻璃」、「光紘」科技現身說法，說明因應水情現況企業如何將水善加利用以共體時艱。

台南市經濟發展局長陳凱凌表示，109年完成的19口抗旱水井現勘作業，每日總出水量為3萬噸，並在12月10日完成公告。提醒如廠商需要使用19口抗旱井，可向南市府洽詢辦理申請，作工業用水以及澆灌等次級水的後盾，全力支援各廠商取用。

另外，安平、安南、官田、仁德、虎尾寮及柳營等6座水資中心每日可提供1萬6800噸回收水，並設置取水點開放供機關、民眾自由取用，可提供不與人體接觸的生活次級用水、比如緊急消防用水、道路防塵、路樹澆灌等使用。

水情嚴峻，曾文、烏山頭水庫蓄水量偏低，經發局能源科表示，台南地區已進入減量供水橙燈，截至22日台南市轄內3大水庫總有效蓄水量約1萬491萬立方公尺。其中，曾文水庫有效蓄水率僅9.2%(蓄水量4663萬立方公尺)；烏山頭水庫有效蓄水率46.3%(蓄水量3651萬立方公尺)；南化水庫有效蓄水率僅23.9%(蓄水量2177.16萬立方公尺)。