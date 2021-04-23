傳遞生活工藝美學 台灣日本金澤工藝交流展開展

促進台日友好交流，傳遞生活中的工藝美學，「工藝協奏曲-台灣x金澤工藝交流展」今天在台南市美術館1館開展，同時為嘉南大圳開工百年紀念活動暖身。

「工藝協奏曲-台灣x金澤工藝交流展」今天在台南市美術館1館開展，由文化部常務次長李連權、台灣工藝研究發展中心主任張仁吉、台南市副市長趙卿惠、台南市美術館董事長蘇憲法、台南市美術館長林育淳共同揭幕。

文化部指出，這場展覽由工藝中心、台南市政府、日本金澤市政府、台南市美術館、金澤卯辰山工藝工房共同舉辦，展出逾50件工藝作品，展期至5月23日，以紀念嘉南大圳開工百年，並促進台日友好文化交流，傳遞生活中無所不在的工藝美學。

這場展覽同時為5月8日在台南市官田區烏山頭水庫登場的嘉南大圳開工百年紀念活動暖身；工藝中心表示，文化部以「飲水思源」為念，八田與一紀念園區為軸心，向外輻射規劃系列活動。工藝中心則自「工藝」出發，以「工藝協奏曲」為主題展出，隱喻台日間既相近卻不相同的文化底蘊，同時對比交融，激盪出文化創意花火。

文化部人員說，這次展覽邀請日本金澤卯辰山工房8名日本工藝家及13名台灣工藝家共同展出，聚焦在金工、陶瓷、漆藝、玻璃、染織等5大工藝類項，揭示台日文化中的5種工藝，由技藝、造形引領，佐以人文、風土、時代、媒材、創意所融合的藝術表現，猶如一曲協奏，分別獨立又相互共振，可各自表述又可合而為一，和諧且悠揚。

策展選品剖析創作者如何透過「傳統工藝」結合「現代語彙」2個軸線，交織成當代的文化特徵。其中，日本漆藝工藝家村本真吾創作的「枝羽－花滿，著色」，更是首度海外展出。

台灣工藝家、得獎新秀也展現精湛創作，包括張清淵的陶藝作品「莫名石」，蘊含身分認同的深意；曾永玲的金工作品「蒔時–一花一世界」系列作品，結合工藝與科技詮釋出心安與心淨的禪意等。

工藝展期中還規劃2場專題講座，分別邀請策展人頑石文創開發顧問公司創意總監程湘如、國立台南大學專任教授林美吟，就台日工藝的傳統與創新分享觀點，另也安排2場由漆藝工藝家廖勝文與金工工藝家楊炘彪帶領的手感體驗課程。

5月8日嘉南大圳開工百年紀念活動，預定將有台日雙方代表出席八田與一追思祭拜、開工滿百週年紀念典禮、祈福手舞共演、大圳劇場演出、八田與一主題展、大圳老照片展、嘉南平原物產展示會等。