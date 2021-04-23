台江大道公赴下大道謁祖 台南師生徒步體驗文化香路

台南社大台江分校師生今天見證台江到府城百年大道公文化香路，大家跟著海尾大道公赴下大道徒步謁祖請火，數千人香陣綿延2、3 公里。徒步隨香的鄉親有的人已參加過10幾次，信徒祈求大道公保佑，疫情趕快結束並天解甘霖，解除旱象。

台江分校執行長吳茂成表示，安南區古稱台江，為開台史地，台江16共有12庄奉祀大道公（保生大帝），香火分別源於學甲慈濟宮、頂大道、下大道及圍仔內慈濟宮。台江十六寮謠傳唱「安身立命起草寮，地號出名十六寮」，其中「大道公廟海尾寮」自古聞名，海尾迓大道公為台江大道公生最早起鼓的一村，接著溪頂寮、中州寮、總頭寮、五塊寮、外塭、陳卿寮、南路寮、新舊和順等村落，紛紛展開大道公生的慶典。

海尾寮奉祀大道公源自北線尾大道公廟，也就是位於中西區西門路、府前路口的下大道良皇宮，見證台江內海拓墾歷程。近兩百年來，台江海尾寮鄉親信眾會在農曆3月十2日大道公生日時，以徒步方式，，越過鹽水溪，經由文賢路、甕城腳、崇福宮、海安路五條港，從小公園沿著西門路，前往下大道良皇宮謁祖，形成「海尾大道公赴下大道徒步謁祖請火」的民俗文化節慶。今天海尾朝皇宮的謁祖請火吸引數千信眾參加。