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台江大道公赴下大道謁祖 台南師生徒步體驗文化香路

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區海尾朝皇宮今天舉辦赴下大道徒步謁祖請火，吸引眾多信眾參加。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區海尾朝皇宮今天舉辦赴下大道徒步謁祖請火，吸引眾多信眾參加。記者鄭惠仁／攝影

台南社大台江分校師生今天見證台江到府城百年大道公文化香路，大家跟著海尾大道公赴下大道徒步謁祖請火，數千人香陣綿延2、3 公里。徒步隨香的鄉親有的人已參加過10幾次，信徒祈求大道公保佑，疫情趕快結束並天解甘霖，解除旱象。

台江分校執行長吳茂成表示，安南區古稱台江，為開台史地，台江16共有12庄奉祀大道公（保生大帝），香火分別源於學甲慈濟宮、頂大道、下大道及圍仔內慈濟宮。台江十六寮謠傳唱「安身立命起草寮，地號出名十六寮」，其中「大道公廟海尾寮」自古聞名，海尾迓大道公為台江大道公生最早起鼓的一村，接著溪頂寮、中州寮、總頭寮、五塊寮、外塭、陳卿寮、南路寮、新舊和順等村落，紛紛展開大道公生的慶典。

海尾寮奉祀大道公源自北線尾大道公廟，也就是位於中西區西門路、府前路口的下大道良皇宮，見證台江內海拓墾歷程。近兩百年來，台江海尾寮鄉親信眾會在農曆3月十2日大道公生日時，以徒步方式，，越過鹽水溪，經由文賢路、甕城腳、崇福宮、海安路五條港，從小公園沿著西門路，前往下大道良皇宮謁祖，形成「海尾大道公赴下大道徒步謁祖請火」的民俗文化節慶。今天海尾朝皇宮的謁祖請火吸引數千信眾參加。

吳姓阿嬤11年前就在社大台江分校做志工，她說，過鹽水溪橋後，公祖歸心似箭要趕快回娘家，沿途腳程超快，堪比超跑規格，「很有感」。學員許美雯表示，參與平安行腳第9年，從大孫子到今天帶著3歲小孫子，想讓孫子感受台江信仰，學習大道公精神，並能平安長大。73歲陳阿嬤帶著期待與感恩的心情，跟著公祖回娘家，期許自己身體健康，持續跟著公祖謁祖。

台南市安南區海尾朝皇宮今天舉辦赴下大道徒步謁祖請火，吸引眾多信眾參加。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區海尾朝皇宮今天舉辦赴下大道徒步謁祖請火，吸引眾多信眾參加。記者鄭惠仁／攝影

台江 阿嬤 慈濟

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